Regionalsport Schwarzwald Nur noch eine Handvoll Spiele

Panthers trennen noch fünf Spiele vom Titel. Am Sonntag Gastspiel in Kaiserslautern

Basketball, Regionalliga: 1.FC Kaiserslautern – Wiha.Panthers Schwenningen (Sonntag, 17.30 Uhr). Langsam, aber sicher nähern sich die Basketballer der Wiha.Panthers der Schlussphase der Saison. Im fünftletzten Spiel beim 1.FC Kaiserslautern dürfen sich die Schwenninger im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben.

Nach dem kräfteraubenden Doppelspieltag am vergangenen Wochenende gab Trainer Alen Velcic seiner gleich doppelt siegreichen Mannschaft zwei Tage frei, um die Akkus wieder aufzuladen. „Diese kleine Pause war wichtig. Einige Jungs haben Besuch von Freunden bekommen, andere haben sich einfach nur ausgeruht. Seit Mittwoch haben wir aber wieder sehr gut trainiert“, erzählt der Coach.

Die Rippenverletzung, die sich Flügelspieler Sergey Tsvetkov beim Auswärtsspiel in Mainz vor zwei Wochen zuzog, ist fast gänzlich ausgeheilt. „Der Arzt sagt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er wieder ganz schmerzfrei ist. Am Sonntag wird er aber wieder spielen können.“ Das erste Spiel des Doppelspieltags am Samstag hatte Tsvetkov aufgrund eines Schlages auf die Rippen, der ihm Schmerzen bei der Atmung verursachte, noch verpasst. Beim Einsatz gegen Saarlouis am Sonntag bescheinigte Velcic ihm ein „ganz gutes Spiel“. Der restliche Kader ist fit und motiviert, in der Pfalz den 22. Sieg in Serie einzufahren.

Der 1.FC Kaiserslautern könnte die Saison angesichts der aus seiner Sicht beruhigenden Tabellensituation entspannt ausklingen lassen – tut es aber nicht. Am vergangenen Wochenende kam es beim Spiel der Lauterer gegen den TV Lich II zu unschönen Szenen auf der Tribüne, als FCK-Fans offenbar Gegenstände auf Licher Anhänger warfen. Zudem verloren die „roten Teufel“ ihr hitziges Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten TV Lich mit 80:92.

Dieses Resultat verdeutlicht eine der großen Schwächen der Pfälzer. Gegen Lich ließ die Mannschaft von Theo Tarver fast 100 Punkte zu. Im Vergleich: Die Panthers erlaubten Lich mit 46 Zählern gerade einmal die Hälfte. Die Defense ist der Schwachpunkt von Kaiserslautern, nur fünf Mannschaften kassierten bislang mehr Punkte. Zudem ist der FCK gegen viele Mannschaften im Größennachteil. Von den zwölf Spielern im Kader sind nur drei über zwei Meter groß. Auch Center Aaron Ellis ist mit seinen 2,07 Metern im Vergleich zu den Big Men der Panthers, Barovic und Madunic (beide 2,12 Meter), bei weitem nicht auf Augenhöhe.

Das Defizit in der Defensive machen die Lauterer aber mit einer soliden Offensive wett. Pro Spiel erzielen die Pfälzer 78 Punkte, was im Ligaschnitt liegt. Dadurch hat der FCK mit dem Abstieg nichts am Hut. Ziel der Mannschaft von Theo Tarver ist es, im dichten Tabellenmittelfeld sogar noch den ein oder anderen Platz gutzumachen. Der Tabellensetzte MTV Stuttgart ist gerade einmal zwei Punkte voraus.

„Kaiserslautern hat eine kleine Mannschaft, die unter dem Korb ihre Probleme hat. Auf der anderen Seite haben sie eine sehr breite Bank und können gegen jeden gewinnen“, lobt Alen Velcic den kommenden Gegner und hebt besonders Tarver hervor. „Sie haben einen guten Trainer, der seine Mannschaft optimal einstellt. Im Hinspiel haben sie es uns lange sehr schwer gemacht. Dieses Mal wollen wir die Partie früher entscheiden“, gibt Velcic die Marschrichtung für den fest eingeplanten 22. Sieg in Serie vor.