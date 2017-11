Eishockey Nur nicht übermütig werden: Wild Wings erwarten Wolfsburg und Köln

Nach vier Siegen in Folge haben die Wild Wings die große Chance, in den nächsten beiden Heimspielen ihre hervorragende Position in der DEL-Tabelle auszubauen. Heute, Mittwoch (19.30 Uhr), gastieren die Grizzlys Wolfsburg in der Helios-Arena und am Freitag (19.30 Uhr) die Kölner Haie.

Schwenningens Trainer Pat Cortina zieht für das Duell gegen Wolfsburg einen netten Vergleich aus dem Ärmel: „Wir sind vielleicht die Mannschaft der Stunde, aber Wolfsburg ist die Mannschaft der letzten fünf Jahre“, sagt der 53-Jährige mit Blick auf die großartigen Erfolge der Niedersachsen. Dreimal Halbfinale, zweimal Finale – so liest sich die Bilanz der Grizzlys seit der Saison 2012/13. Kein Zweifel, Cortina hat großen Respekt vor dem Gegner und Trainerkollege Pavel Gross, der seit zehn Jahren als Coach an der Wolfsburger Bande steht. Dennoch: Bei einem Erfolg können die Wild Wings die Grizzlys überholen und auf Platz vier klettern.

Obwohl die Schwenninger Schwäne auf einer Erfolgswelle schwimmen, hatte Cortina einiges zu bemängeln am Auftritt seiner Mannschaft gegen die Fischtown Pinguins: „Powerplay, Unterzahl und auch beim Spiel fünf gegen fünf waren wir nicht so kompakt.“ Was dem Trainer gefällt, ist die ausgezeichnete Defensivarbeit seiner Profis: „Wir stehen in der Abwehr sehr stabil. Das gibt uns die Grundlage, um selbst Angriffe zu starten.“ Nutzen die Wild Wings ihre Möglichkeiten derart effektiv wie zuletzt gegen München und Bremerhaven, können sie jeden Gegner schlagen – auch Wolfsburg.

Die Aufstellung dürfte sich kaum ändern. Wie schon gegen Bremerhaven, fehlen auch diesmal Verteidiger Mirko Sacher und Stürmer Uli Maurer. Ein Fragezeichen steht noch hinter Mirko Höfflin. Der schnelle Angreifer zog sich am Sonntag eine Verletzung zu, trainierte am Dienstag aber wieder mit der Mannschaft. Dennoch wird sich erst beim Abschlusstraining am Mittwoch entscheiden, ob Höfflin spielen kann.

In den vergangenen Tagen war Cortina weniger als Eishockey-Lehrer gefragt denn als Psychologe. „Die Hauptarbeit der Trainer besteht momentan darin, den Jungs zu vermitteln, dass sie mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben müssen“, sagt der Italo-Kanadier. Er warnt davor, sich von der herrschenden Euphorie anstecken zu lassen und übermütig zu werden. Cortina: „Das ist eine ganz neue Situation, mit der wir umgehen müssen.“

Da sowohl Verein als auch Trainer ihr Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bekundet haben, dürfte eine Vertragsverlängerung nur noch Formsache sein. Wobei Cortina Wert darauf legt, dass der gesamte Trainerstab am Neckarurpsrung bleibt. Die Unterschrift hat für den Coach allerdings keine Priorität. „Wir haben in den nächsten zweieinhalb Woche acht Spiele vor der Brust. Deshalb konzentriere ich mich nur auf Eishockey und nicht auf den Vertrag.“ Dennoch könnte in den nächsten Tagen alles sehr schnell gehen.

Der Gegner der Wild Wings

Grizzlys Wolfsburg: Nach einem eher schwachen Start in die Saison haben die Niedersachsen mittlerweile in die Spur gefunden. Fünf Punkte aus den beiden Spielen nach der Deutschland-Cup-Pause können sich sehen lassen. „Wir haben zuletzt viele solide Spiele gemacht“, sagt Trainer Pavel Gross. Genau das ist es, was die VW-Städter in den vergangenen Jahren stark machte. Alle Mannschaftsteile funktionieren, kaum ein Spieler fällt leistungsmäßig ab. „Wir müssen die Kleinigkeiten weiter verbessern“, fordert dennoch der nimmermüde Coach.

Nimmermüde? Das ist derzeit die wohl am heißesten diskutierte Frage in Wolfsburg. Pavel Gross wäre nach dieser Saison stolze zehn Jahre bei den Grizzlys im Amt, sein Vertrag läuft aber aus. Noch zögert der 49-Jährige mit der Verlängerung des Kontrakts. „Es ist noch zu früh, um über meinen Vertrag zu sprechen. Mich interessieren die Visionen und die Ziele. Ich möchte sehen, in welche Richtung es geht, sowohl sportlich als auch wirtschaftlich“, fasst der gebürtige Tscheche seine Vorstellungen zusammen. (tif)