Nur ein Punkt für die DJK Villingen

Landesligist spielt gegen die SG Dettingen 1:1 und wartet seit zehn Spielen auf einen Erfolg

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – SG Dettingen-Dingelsdorf 1:1 (1:0). (olg) Das Warten auf einen Sieg geht bei der DJK weiter. Im Kellerduell blieb die Heimelf das zehnte Spiel in Serie sorglos. Jan Hirsch, der Trainer Ralf Hellmer vertrat, sagte: "Es war ein ordentliches Spiel mit viel Engagement. Wir hatten einige gute Phasen."

Die DJK tat sich zu Beginn schwer, der Gegner stand defensiv kompakt ohne Chancen auf ein Durchkommen. Dagegen brachte sich der Gast zweimal in eine aussichtsreiche Position, vergab vor dem Tor jedoch kläglich. Die gefährlichste Aktion der Gäste entschärfte in der 28. Minute DJK-Torhüter Lavdrim Amiti, der einen Schuss von Berger über die Latte boxte. In der 37. Minute sorgte Pascal Beha überraschend für das 1:0. Gästetorhüter Dehne überlistete er aus 18 Metern mit einer sehenswerten Bogenlampe zum 1:0. Kurz vor der Pause vergab Renner noch eine sehr gute Chance zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel kam Villingen besser ins Geschehen. Ein Volleyschuss von Alieu Sarr (47.) war die Gelegenheit zum 2:0. In Minute 58 rettete der Gast nach einem Kopfball von Yannick Käfer über Torhüter Dehne auf der Torlinie. Nach einem flach hereingegebenen Eckball verlängerte Dennis Werner den Ball unglücklich ins eigene Netz zum 1:1 (66.). Villingen schüttelte sich kurz und spielte weiter auf Sieg, hatte aber Pech, dass Beha ein Treffer aberkannt wurde (76.). Kurz vor Schluss verhinderte wiederum Amiti mit einer Glanzparade das 1:2. Tore: 1:0 Beha (37.), 1:1 ET Werner (65.); SR: Langeneckert (Appenweier); Zuschauer: 100.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner, Pfreinder (55. Takuete), Beha, Käfer, Tritschler (77. Müller), Sarikaya, Riesle, Kostka, Sarr.