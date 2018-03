Regionalsport Schwarzwald Nur ein Punkt beim Schlusslicht

FC Schonach spielt in Hilzingen 1:1

Fußball-Landesliga: FC Hilzingen – FC Schonach 1:1 (0:0) – Die Schonacher begannen druckvoll. Die Hilzinger Elf war jedoch gut eingestellt und antwortete entschlossen auf die geradlinig geführte Spielweise des FC Schonach. Die erste nennenswerte Chance der Partie hatte der Hilzinger Dukart nach einer Viertelstunde. Sein Kopfball wurde jedoch von der Gästeabwehr zur Ecke geklärt. Auf der Gegenseite hatte German in der Mitte der ersten Spielhälfte aus 16 Meter eine gute Möglichkeit, doch Müller im Hilzinger Tor war zur Stelle. Nun hatten die Schwarzwälder Feldvorteile. Doch die Abschlüsse waren zu ungefährlich oder wurden von den Hilzingern entschärft.

Die zweite Hälfte begann ereignisreicher. Schon nach drei Minuten wurde Holzreiter im Schonacher Strafraum umgerissen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Hägele zum 1:0. Jetzt hatte die Heimelf klare Feldvorteile und drückte auf das 2:0. Dukart hatte in dieser Phase die beste Gelegenheit. Bei seinem Alleingang konnte er jedoch den Ball nicht am Schonacher Torhüter Maximilian Pfau vorbeischieben.

Danach drehten die Gäste noch einmal auf. Ein Kopfball von German nach einer Ecke streifte das Aluminium. Die Schonacher dezimierten sich in der 73. Minute zwar durch eine Tätlichkeit selbst, zeigten jedoch in Unterzahl großen Kampfgeist. Dies wurde belohnt. Nach einem Markdorfer Foul in Strafraumnähe verwandelte Reiner direkt zum 1:1. Es folgten spannende Schlussminuten, in der beide Teams noch den Siegtreffer wollten. Doch es blieb bei der Punkteteilung.

Tore: 1:0 (47./FE) Stefan Hägele, 1:1 (80.) Jannik Reiner; Bes. Vork.: Rot für Schneider Jonas (FCS/74.), ZS: 100; SR: Schmidt (Haslach).

FC Schonach: M. Pfau, Griesbeck, Ketterer, Frey, Lenti, Dold, Passarella, Schneider, Romeo, German, Kaiser.