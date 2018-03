Regionalsport Schwarzwald Nunzio Pastore: "Neukirch ist besser"

Trainer des FC Weilersbach tippt den 18. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) VfB Villingen – FC Schönwald. „Beide Mannschaften sind bisher etwas hinter den Erwartungen geblieben. Ich tippe 2:1 für den VfB.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – DJK Villingen II. „Auf dem Hartplatz in Hammereisenbach zu spielen ist kein Vergnügen. Auch wir haben das schon erfahren müssen. Villingen setzt eher auf spielerische Elemente, doch auf dem Untergrund musst du den Kampf annehmen. Das ist auch eine Kopfsache. Ich tippe 2:2.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Weilersbach. „Ich habe erfahren, dass wir auf dem Hartplatz in Neuhausen spielen werden. Wir haben in der Vorbereitung zweimal auf einem Hartplatz gespielt und zweimal verloren. Das sollte uns am Sonntag nicht passieren. Wenn wir noch unsere eine Chance auf Rang zwei wahren wollen, dürfen wir nicht patzen. Wir sind gut vorbereitet. Ich bin gespannt, wie es meine Elf umsetzt.

FC Kappel – FC Triberg. „Kappel hat sich vor der Winterpause gesteigert. Knüpft die Mannschaft daran an, geht sie mit einem 3:1-Erfolg vom Platz.“

FC Peterzell – SV Rietheim. „Auch Peterzell kam vor der Pause immer besser in Fahrt. Rietheim erscheint mir aber einen Tick stärker. Ich tippe einen 2:1-Sieg für die Gäste.“

Sportfreunde Neukirch – FC Fischbach. „Der letzte Tabellenplatz entspricht nicht dem Leistungsvermögen der Neukircher. Diese Mannschaft ist deutlich besser. Jetzt kommt es gleich zum Duell Letzter gegen Erster. Fischbach hat bei erst neun Gegentreffern eine hervorragende Defensive. Das könnte den Ausschlag geben. Ich tippe 0:2.“

FC Tannheim – FC Schonach II. „In der Partie treffen eine kampf- und eine spielstarke Mannschaft aufeinander. Da ist eine Punkteteilung denkbar. Ich tippe 2:2.“

SV Nußbach – NK Hajduk VS. „Der Platz in Nußbach hat seine speziellen Eigenschaften. Für spielstarke Mannschaften wie Hajduk ist es der denkbar schlechteste Untergrund. Nußbach weiß, dass die Punkte für den Klassenerhalt in erster Linie zu Hause geholt werden müssen. Ob in Nußbach überhaupt gespielt werden kann, mag ich nicht zu beurteilen. Wenn ja, tippe ich 2:0 für Nußbach.“