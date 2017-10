Regionalsport Schwarzwald Nullnummer im Kellerduell in Peterzell

10. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Weilersbach erzielt sieben Treffer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk VS – FC Schönwald 2:1 (1:0). Hajduk hatte deutlich mehr vom Spiel, während sich die Gäste auf hohe Bälle beschränkten. Die knapp 80 Zuschauer sahen zwar kein schönes Spiel, doch die Tore waren sehenswert. Allerdings vergab Hajduk weitere Abschlüsse und damit die Chance auf einen höheren Sieg. Tore: 1:0 (20.) Ivica Jozinovic, 2:0 (84.) Dimos Diamandidis, 2:1 (90.) Nick Faigle. ZS: 80. SR: Wolfgang Braun (Unadingen).

FC Triberg – FC Fischbach 1:1 (1:1). Triberg machte ein gutes Spiel. Für viel Kampf und Einsatz belohnte sich das Heimteam mit einem Zähler gegen den Tabellenführer. Fußballerisch war der Gast stärker, jedoch tauchte Fischbach nicht wirklich gefährlich vor des Gegners Tores auf. Tore: 0:1 (4.) Julian Stern, 1:1 (41.) Jerome Boeken. ZS: 110. SR: Chris Schäper (Villingen).

SG Buchenberg/Neuhausen – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:3 (1:1). Dominik Maier brachte die Gäste nach 20 Minuten per Elfer verdient in Führung. Danach sah ein Vöhrenbacher rot, was die Gastgeber durch Stogiannidis per Freistoß sofort für den Ausgleich ausnutzten. Kurz vor der Pause sah auch ein Buchenberger die rote Karte. In der Schlussphase trafen Marcel Frank und Marcel Schmidt per Konter zum verdienten 1:3. Tore: 0:1 (19.) Maier, 1:1 (24.) Stogiannidis, 1:2 (77.) Frank, 1:3 (90.+19 Schmidt. ZS: 80. SR: Felix Gärtner (Dauchingen).

FC Weilersbach – FC Schonach II 7:0 (3:0). Schonach begann zunächst aggressiver, der Elfmetertreffer von Tolga Sözer für Weilersbach nach 16 Minuten brachte die Gäste aber aus dem Konzept. Danach traf Weilersbach nach Belieben. Sinan Kurban vergab einen Elfmeter, erzielte aber dennoch drei Tore. Tore: 1:0 (16.) Sözer (FE), 2:0 (28.) Kurban, 3:0 (38.) Kurban, 4:0 (49.) Essa Manneh, 5:0 (70.) Sait Hamurcu, 6:0 (80.) Nicola Peluso, 7:0 (83.) Kurban. ZS: 60. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf).

SV Rietheim – DJK Villingen II 0:2 (0:1). In einem ausgeglichenen Derby war die DJK-Reserve vor dem Tor effektiver. Edin Redzepovic traf nach zehn Minuten nach einem Schnitzer der Rietheimer Abwehr. Ein Konter von Philipp Schwind entschied die Partie. Davor vergab Rietheim durch Meder und Schuhmacher gute Chancen. Tore: 0:1 (10.) Redzepovic, 0:2 (66.) Schwind. Zuschauer: 130. SR: Markus Moosmann (Schramberg).

FC Peterzell – Spfr. Neukirch 0:0. Das Kellerduell war auf enttäuschendem Niveau. In einem schwachen Spiel vergab Peterzell durch Dennis Haas und Antonio Spina beste Chancen. Auf der anderen Seite hatte auch Neukirch zwei gute Gelegenheiten. Keine Mannschaft hatte einen Sieg verdient. ZS: 70. SR: Jens Bormann (Hüfingen).

FC Kappel – VfB Villingen 2:4 (0:0). In der ersten Hälfte war Kappel besser, verpasste aber die Führung. Innerhalb von sechs Minuten nach der Pause schoss der VfB drei entscheidende Tore. Kappel kam danach bis auf das 2:3 heran, in der Nachspielzeit erzielte Juan Garcia aber das entscheidende 2:4. Tore: 0:1 (54.) Dragan Jovanovic, 0:2 (55.) Jovanovic, 0:3 (60.) Emre Karademir, 1:3 (65.) Marius Süß, 2:3 (87.) Süß, 2:4 (90.+3) Garcia. ZS: 120. SR: Asim Huremovic (Schwenningen).

SV Nußbach – FC Tannheim 1:2 (0:0). Bereits in der ersten Hälfte vergab Tannheim gute Chancen zur Führung. Mit einem sehenswerten Schuss brach Maximilian Wolfram den Bann für die Gäste nach einer Stunde. In der Schlussphase drängte Nußbach auf den Ausgleich. Marius Faller traf per Elfmeter zum Ausgleich. In der 90. Minute köpfte Philipp King einen langen Einwurf ein zum glücklichen, aber verdienten Auswärtssieg. Tore: 0:1 (60.) Wolfram, 1:1 (86.) Faller, 1:2 (90.) King. Zuschauer: 70. Schiedsrichtger: Konstantinos Tsalis (Villingen).