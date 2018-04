Regionalsport Schwarzwald Nullachter mit Personalsorgen

FC 08 Villingen empfängt am Samstag SV Spielberg. Trainer Maric zeigt sich zuversichtlich

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – SV Spielberg (Samstag, 15.30 Uhr) – Nach dem 4:1 im Derby endet die erste von drei „Englischen Wochen“ der Villinger mit einer Partie gegen die abstiegsbedrohten Spielberger. Dabei plagen Trainer Jago Maric einige Personalsorgen. Nedzad Plavci wird vermutlich auch gegen die Nordbadener nicht auflaufen dürfen. Auch Tevfik Ceylan (privat verhindert), Daniel Wehrle (Schwellung am Knöchel, vermutlich Bänderverletzung) und Danilo Cristilli (Kniereizung) fehlen. Manuel Stark, der angeschlagen gegen Bahlingen pausierte, kann jedoch voraussichtlich wieder dabei sein.

Trotz der vermehrten Ausfälle ist FC 08-Trainer Jago Maric optimistisch: „Selbst wenn wir nur zwölf Spieler im Kader hätten, würde ich der Mannschaft mein ganzes Vertrauen schenken. Ich habe großen Respekt davor, wie sich die Jungs reinhauen.“ Maric äußerte im Rahmen der Pressekonferenz am Mittwochabend nach der Bahlingen-Begegnung auch seinen Ärger darüber, wie hart die Kritik an dem Team nach dem 0:2 in Göppingen ausfiel: „Wir wissen genau, woher wir kommen.“ Gegen Bahlingen habe das Team einmal mehr gezeigt, was in ihm stecke. Unterschätzen werde man die Spielberger sicherlich nicht. Verteidiger Daniel Niedermann sagte: „Gegen Mannschaften aus hinteren Tabellenregionen, die nicht so offen mitspielen, tun wir uns regelmäßig schwer.“

Es wird eine spannende Frage, mit welchem Konzept Spielberg im Friedengrund aufläuft. Nach dem 1:3 am Mittwoch zuhause gegen Göppingen steht Mannschaft bei nach wie vor nur 21 Punkten unter einem gewissen Druck, punkten zu müssen. Maric: „Ich gehe aber eher von einem defensiv orientierten Gegner aus. Wir werden so oder so auf jede taktische Ausrichtung vorbereitet sein.“

Maric weiter: „Können wir erneut eine solche Leistung abrufen wie gegen Bahlingen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir drei weitere Punkte einfahren können.“ Da das Südbaden-Derby gegen die Kaiserstühler nach einer knappen Stunde zugunsten der Nullachter entschieden war, nutzte der Trainer die Möglichkeit durchzuwechseln, besonders beanspruchte Spieler zu schonen und einigen neuen Akteuren Spielpraxis zu geben.

Durch den Erfolg gegen die Bahlinger hat der FC 08 nun wieder den dritten Tabellenplatz eingenommen. Einen Punkt hinter dem FSV Bissingen, der allerdings zwei Partien mehr absolviert hat und am Samstag mit dem SV Sandhausen II einen vermeintlich einfachen Gegner zu Gast hat. Das dachte am Mittwoch aber wohl auch der souveräne Tabellenführer TSG Balingen, der gegen die Sandhauser Reserve über ein 1:1 nicht hinaus kam.