Regionalsport Schwarzwald Nürnberger Talente triumphieren beim Eishockey-Turnier in Schwenningen

Nachwuchs der Wild Wings auf Platz sieben

Eishockey: Die Eishockey-Stars von morgen trafen sich am Wochenende in der Schwenninger Helios-Arena zum U14-Turnier der DEL, das zum 27. Mal ausgetragen wurde. Unter den 13 teilnehmenden Mannschaften waren neben den Gastgebern unter anderem auch die Eishockey-Talente der Kölner Haie, der Eisbären Berlin und des EHC München vertreten. Die Schwenninger U14 belegte zunächst in ihrer Gruppe mit Nürnberg, Mannheim, Iserlohn und Krefeld Platz drei und qualifizierte sich damit für das Viertelfinale. Das Team von SERC-Nachwuchstrainer Karel Bauhof traf in der Runde der letzten acht auf die Kölner Haie und musste sich erst im Penalty-Schießen geschlagen geben.

„Ich bin stolz auf meine Jungs, sie haben ein super Turnier gespielt. Von den besten acht Mannschaften hätte jede gewinnen können. Mit der läuferischen Entwicklung, die wir gemacht haben, können wir mit den besten deutschen Teams mithalten“, sagte Bauhof nach dem Turnier. In den Platzierungsspielen mussten sich die „Wild Wings Future“ zunächst mit 3:5 dem EV Landshut geschlagen geben. Im Spiel um Platz sieben setzten sich die jungen Neckarstädter jedoch mit 5:4 nach Penalty gegen die Eisbären Juniors Berlin durch und sorgten für einen versöhnlichen Abschluss aus Sicht der Gastgeber. Bauhof: „Das Turnier war sehr professionell organisiert. Schon während des Frühstücks konnten wir uns die Spiele unserer Gegner im Internet anschauen.“

In den Halbfinalspielen trafen Ingolstadt und Nürnberg sowie Köln und Mannheim aufeinander. Der EHC Nürnberg setzte sich genauso durch wie die Jungadler aus Mannheim, die nach alter Tradition nicht die Sympathien der Zuschauer auf ihrer Seite hatten. In einem packenden Finale vor rund 250 Zuschauern setzten sich die Franken mit zwei Treffern in der letzten Minute mit 2:0 durch und sicherten sich die Trophäe. Dritter wurde der Nachwuchs vom ERC Ingolstadt.

Die Veranstalter zeigten sich mit dem Turnier rundum zufrieden. „Wir haben viele enge, hochklassige Spiele gesehen und mit Nürnberg einen verdienten Sieger“, sagte SERC-Nachwuchsvorstand Uwe Schlenker. Er nahm zusammen mit DEL-Koordinator Uli Liebsch, Wild Wings Future Nachwuchscheftrainer Wayne Hynes und dem ehemaligen Wild Wings-Spieler und jetzigem U16-Trainer Alexander Dück die Siegerehrung vor. Neben den sportlichen Platzierungen wurde der EHC München als fairstes Team des Turniers ausgezeichnet. Die Iserlohn Roosters erhielten dagegen den „Schwarzwald-Prügel“ für das unfairste Team.

Das gute Abschneiden der Schwenninger Talente weckte bei den SERC-Betreuern Hoffnungen auf eine rosige Zukunft. „Auch wenn man das in diesem Alter nur sehr schwer abschätzen kann, wäre es für uns schon ein Ziel, einige der Spieler später in der Deutschen Eishockey Liga zu sehen“, sagte U14-Trainer Karel Bauhof von den Wild Wings Future. Nach dem Saisonhöhepunkt der Schwenninger Profis, die gegen Wolfsburg ihr erstes Pre-Playoff-Spiel seit 22 Jahren bestritten, wobei Eigengewächse wie Marcel Kurth und Kai Herpich auf dem Eis standen, ist der siebte Platz der U14 ein weiterer Beleg für die gute Nachwuchsarbeit am Neckarursprung.