Regionalsport Schwarzwald Norm für Landesmeisterschaft geknackt

137 Leichtathleten beim Hallensportfest in Löffingen am Start

Leichtathletik: (h) Beim Hallensportfest in den Löffinger Sporthallen lieferten viele Teilnehmer der Aktiven,- Jugend- und Schülerklassen beachtliche Leistungen ab und schafften die Normen für die Landesmeisterschaften. Mit 137 Teilnehmern aus 21 Vereinen verzeichnete der ausrichtende TB Löffingen ein sehr gutes Meldeergebnis.

Bei den Männern setzte sich der Villinger Christof Steiner im Kugelstoßen mit starken 14,00 m aus dem ersten Versuch sowie mit 5,57 m im Weitsprung bei kurzem Anlauf in zwei Disziplinen an die Spitze. Die Engener Florian Bohner und Simon Schiller teilten sich den Sieg über die 2 x 35 m mit 9,91 sek. In der Seniorenklasse M 30 glänzte Simon Hoenen vom TV Lenzkirch mit 11,64 m im Kugelstoßen. Maik Arendt mit 10,18 m bei der M 35 und Stefan Wolf (beide LG Baar) mit 9,74 m in der M 40 prüften ihre Form vor den Landesmeisterschaften der Senioren in Sindelfingen. In der M 50 holte sich Günther Rodinger vom FSV Schwenningen die Siege mit 1,55 m im Hochsprung und 4,22 m im Weitsprung. Bei den Senioren M 60 siegte Manfred Danner vom TV Immendingen im Weitsprung und Sprint. Die anderen zwei ersten Plätze dieser Klasse gingen auf das Konto von Jochen Köpper vom TV Neustadt.

In der U 20 siegte Oliver Rees von der LG Hohenfels in drei Disziplinen. Jan Horn von der LG Baar/ LV Donaueschingen entschied in der U 18 das Kugelstoßen mit 11,75 m sowie den Sprint mit 10,05 sek für sich. Johannes Gummich vom TV Villingen stellte mit 5,16 m beim Weitsprung als Erster und beim Hochsprung mit 1,55 m als Dritter seine Sprungfähigkeiten unter Beweis.

In der U 16 bei der Jahrgangsklasse M 15 offenbarte der Löffinger Niklas Leber (LG Baar) seine Mehrkämpferqualitäten. Mit der Kugel stieß er bei neuer Bestmarke von 13,63 m über drei Meter weiter als vor seinem Sieg im vergangenen Jahr. Auch im Sprint (10,34 sek) gewann er souverän. Sein Löffinger Teamkollege Jakob Uhrhan gewann den Weitsprungwettbewerb mit 4,96 m und setzte sich im Sprint mit 10,56 sek ebenfalls deutlich von seinen Konkurrenten ab. In der M 14 dominierte Emanuel Molleker von der LG Baar/ LV Donaueschingen das Kugelstoßen mit 9,96 m.

Bei der M 13 war der Lenzkircher Marco Waldvogel mit 4,65 m an der Sandgrube und 1,40 m im Hochsprung nicht zu schlagen. Nur um einen Zentimeter wurde er bei 7,98 m im Kugelstoßen von Florian Herling vom TV Neustadt übertroffen.

Bei den Frauen gingen diesmal alle Tagessiege an Athletinnen vom TV Lenzkirch. Lea Streicher setzte sich im Hoch- und Weitsprung an die Spitze der Konkurrenz. Mit der Tagesbestzeit von 10,66 sek und sehr guten 11,25 m war Kathrin Bolz im Kugelstoßen nicht zu bezwingen. Bei den Seniorinnen feierte in der W 40 Natascha Wolf von der DJK Villingen im Kugelstoßen mit 9,64 m ihren Einstand in ihre neue Altersstufe.

In der W 15 war im Kugelstoßen Kaderathletin Sina Kaufmann von der LG Baar / LV Donaueschingen mit 10,95 m der Konkurrenz klar überlegen. Gleich zweimal präsentierte sich die Löffingerin Lilli Franke als Siegerin in ihrer Jahrgangsklasse W 14. Im Weitsprung erzielte sie 4,61 m und im Sprint blieb sie als einzige Schülerin mit 10,99 sek unter der 11-Sekunden-Marke. Im Kugelstoßen 8,83 m wurde sie Zweite. In der W 14 verließ Emely-Marie Hoppe die Löffinger Arena mit drei Klassensiegen im Hochsprung, Sprint und Kugelstoßen.