Regionalsport Schwarzwald Noemi Topf plaudert aus dem Nähkästchen

Südbadischer Fußballverband veranstaltet Lehrgang für Schiedsrichterinnen in Lenzkirch-Saig

Fußball: (olg) 15 Schiedsrichterinnen nahmen beim Fortbildungs-Lehrgang des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) in Lenzkirch-Saig teil. Zu den Referenten gehörte Verbandsliga-Schiedsrichterin Noemi Topf (FC Pfaffenweiler). Topf freute sich, dass mit Melina Krämer (SSC Donaueschingen) und Melissa Esen (FC Gütenbach) auch zwei neue junge Schiedsrichterinnen aus dem Bezirk Schwarzwald teilnahmen. Die Schwerpunkte des Wochenend-Seminars waren ein reger Austausch aus den bisherigen Erfahrungen bei den Spielleitungen, Regelneuerungen, Videoanalysen und Fördermöglichkeiten für einen sportlichen Aufstieg und die eigene Entwicklung des weiblichen Nachwuchses.

Noemi Topf, mit 23 Jahren bereits Gruppenobfrau der Schiedsrichtergruppe Villingen, gab ihr Wissen bei der Videoanalyse mit 15 Fallbeispielen zur Beurteilung an die Kolleginnen weiter. „Es ist mir sehr wichtig, den jungen Schiedsrichterinnen klarzumachen, dass sie dranbleiben sollen und müssen, wenn sie etwas erreichen wollen“. Wichtig sei zudem Engagement in der Spielvorbereitung, körperliche Fitness, Durchsetzungsvermögen in den Spielen und Kritikfähigkeit bei der Nachbearbeitung der eigenen Leistungen.

Topf hofft für die Zukunft im Bezirk Schwarzwald, „dass sich jedes Jahr neue Mädchen und Frauen für die Schiedsrichterei begeistern können und zum Neulingslehrgang anmelden“. Beim Frauenbeauftragten Holger Rohde (Königsfeld) stößt sie hier auf offene Ohren. Rhode: „Es wäre schön, wenn wir im Bezirk noch einige Frauen mehr haben, die Freude daran haben zu pfeifen und wir vielleicht unsere Frauen- und Juniorinnenspiele auf Bezirksebene mit mehr Schiedsrichterinnen besetzen können“.