Regionalsport Schwarzwald Niederlage fällt zu hoch aus

Verbandsligist FC Bad Dürrheim unterliegt Tabellenführer SV Linx mit 1:4 Toren

Fußball-Verbandsliga: FC Bad Dürrheim – SV Linx 1:4 (1:1). Der FC Bad Dürrheim zeigte am Samstag gegen den ungeschlagenen Tabellenführer eine seiner bisher besten Saisonleistungen. Couragiert und ohne Furcht suchten die Kurstädter ihre Chance und hielten die Partie 70 Minuten offen. Dann aber schlugen die Gäste im Stil eines Titelanwärters doch noch zu. Selbst Gästetrainer Sascha Reiß sagte: "Das Ergebnis ist viel zu hoch ausgefallen."

Obwohl personell arg geschwächt, waren die Kurstädter am Samstag eine Einheit auf dem Platz und ärgerten den Tabellenführer länger, als es den Linxern lieb war. "Das 1:4 wird unserer Leistung nicht gerecht. Es ist schade, in der Schlussphase noch zwei Treffer kassiert zu haben. Wir haben uns sehr gut verkauft", sagte Bad Dürrheims Trainer Reiner Scheu. Als "verdient, aber zu hoch" bezeichnete Reiß den Sieg der Gäste und ergänzte: "Bad Dürrheim hat ein sehr gutes Spiel gezeigt. Durch den zwischenzeitlichen Ausgleich hatten wir einige Probleme. Wir hätten es uns einfacher machen können."

Nachdem am Samstag auch Kapitän Felix Schaplewski kurzfristig abgesagt hatte, verhalf Scheu dem jungen Julian Rönnefarth zum ersten Einsatz in der Verbandsliga-Startelf. Der Youngster enttäuschte nicht und bekam keine weiche Knie. "Er hat es gut gemacht. Ich werde ihn jetzt mal zum Training einladen", war auch Scheu zufrieden über eine möglicherweise ganz neue Verstärkung.

Linx zeigte seine Klasse ab der ersten Minute. Passsicher und technisch stark präsentierten sich die Gäste. Dass sie zunächst nicht zu Chancen kamen, lag an den Gastgebern, die früh attackierten und den Spielaufbau erfolgreich störten. Adrian Vollmer in Minute 18. gelang der erste gefährliche Schuss, der zweite führte bereits zum 0:1. Henkel wurde der Ball genau in den Lauf gespielt und der Linxer ließ Bad Dürrheims Schlussmann Jonas Kapp mit einem platzierten Schuss keine Chance. Anders als in vergangenen Spielen steckten die Kurstädter den Rückstand weg. Mehr noch: Nur acht Minuten später glich Mustafa Akgün zum 1:1 aus. Sein Distanzschuss schlug unhaltbar ein. Der verdiente Ausgleich.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Linx mehr vom Spiel, nicht nur optisch. Bei den Zuspielen klebten der Bälle förmlich am Schuh. Aber Bad Dürrheim stand stabil und ließ nichts anbrennen. Abdullah Cil und Nico Tadic (67.) hatten sogar die Doppelchance zur eigenen Führung. Im Gegenangriff kam ein Gästespieler im Strafraum zu Fall, und Merkel verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:2.

Noch aber gab Bad Dürrheim nicht auf und witterte die große Chance auf eine Überraschung. Tadic (82.) und wenig später Akgün scheiterten am Linxer Schlussmann. Zwei schnell gespielte Konter der Gäste verwerteten Henkel und Rubio in der Schlussphase noch zum 1:4. Tore: 0:1 (29.) Henkel. 1:1 (37.) Akgün, 1:2 (69./FE) Merkel, 1:3 (83.) Henkel, 1:4 (89.) Rubio. SR: Ehing (Engen). ZS: 150.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Bärwald, Bah, Ouvotagba, Woelke, Altinsoy, Detta, Rönnefarth, Tadic (89. Mladenovic), Cil, Akgün.