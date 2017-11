regionalsport schwarzwald Nichts Neues beim FC Neustadt

Heimniederlage gegen Auggen

FC Neustadt – FC Auggen 0:3 (0:2) – Das trübe Wetter passte zur Stimmung, die nach dieser erneuten Niederlage beim FC Neustadt herrschte. Man hatte sich viel vorgenommen, konnte aber längst nicht alles umsetzen. Bereits in der zweiten Minute gerieten die Gastgeber in Rückstand. Der Auggener Frederik Wettlin wurde an der Strafraumgrenze freigespielt und lupfte den Ball über den herauslaufenden Neustädter Torhüter Rick Kiefer. Die Neustädter drängten auf den Ausgleich, liefen sich aber immer wieder an der gut gestaffelten Abwehr der Gäste fest. Auch waren die Zuspiele des Öfteren sehr ungenau. Nach einem Freistoß von Florian Heitzmann hatte Sam Samma per Kopfball eine Chance, verfehlte aber das Tor. In der 16. Minute ein weiterer Rückschlag für die Hochschwarzwälder: Amadou Gibba sah nach einem harmlosen Foulspiel die Gelbe Karte. Als er sich beschwerte und applaudierte, zückte der Schiedsrichter Gelb-Rot. Mit einem Mann weniger auf dem Platz wurde es nun immer schwerer für den FCN. Kurz vor der Halbzeit folgte die nächste kalte Dusche, als Matthias Dold mit einem Lupfer das 0:2 erzielte.

In der zweiten Halbzeit spielte sich viel im Mittelfeld ab. Hier hatten die technisch versierten Gäste klare Vorteile. Kurz vor Schluss starteten die Auggener einen Angriff, den Frederik Wettlin zum 0:3 vollendete. Damit stand die zehnte Niederlage für den FC Neustadt fest. Trainer Benjamin Gallmann war nach der Begegnung tief enttäuscht, versprach aber, dass die Mannschaft weiterhin alles geben wird. Tore: 0:1 Wettlin (2.), 0:3 Dold (43.), 0:3 Wettlin (89.); ZS: 100; SR: Schmidt (Ortenberg); Bes. Vork: Gelb-Rot Gibba (16.).

FC Neustadt: Rick Kiefer, Tobias Gutscher, Ranil Weerakkody, Florian Heitzmann, Tobias Falkowski, Amadou Gibba, Josip Katava, Niklas Eckert, Dominic D’Antino, Sam Samma, Sascha Waldvogel.