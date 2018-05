Villingen-Schwenningen Neuverpflichtung der Wild Wings: Julian Kornelli kommt aus Bad Tölz

Die Schwenninger Wild Wings haben sich die Dienste von Stürmer Julian Kornelli für die kommenden zwei Spielzeiten mit der Option für eine weitere gesichert. Der 20-Jährige kommt vom EC Bad Tölz aus der DEL2.

»Julian Kornelli ist ein junger, talentierter Spieler, der in Bad Tölz sowohl in der 3. Liga, als auch im letzten Jahr in der DEL2 schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir sehen in ihm viel Potential und sind davon überzeugt, dass er sich bei uns entsprechend weiterentwickelt und den Schritt in die DEL meistert. Von daher freuen wir uns, dass er sich für uns entschieden hat. «, erläutert Sportmanager Jürgen Rumrich.

Der 1,85 Meter große und 81 Kilogramm schwere Linksschütze durchlief beim EC Bad Tölz die Nachwuchsmannschaften und stieg mit der 1. Mannschaft in der Saison 2016/17 in die DEL2 auf. Für den Klassenerhalt im letzten Jahr steuerte er 25 Scorerpunkte (9 Tore / 16 Assists) bei.

Julian Kornelli wird bei den Wild Wings das Trikot mit der Rückennummer 97 tragen