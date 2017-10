Regionalsport Schwarzwald Neustadt verpasst Überraschung

Knappe Heimniederlage gegen Freiburger FC

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – Freiburger FC 1:2 (1:1). (bs) Die Partie begann verhalten. Umso überraschender fiel die Führung der Gäste. Die Neustädter Abwehrspieler Ranil Weerakkody und Christoph Bruhn waren sich nicht einig und auch Torhüter Rick Kiefer wusste nicht, was er machen sollte. Senftleber (12.) schnappte sich den Ball und lupfte ihn über den Neustädter Torhüter zum 0:1 ins Netz.

Die Freiburger ließen danach den Ball schön im Mittelfeld laufen. An der Strafraumgrenze war ihre Herrlichkeit zu Ende. Sie spielten oft über ihre Außen, doch auch damit ließen sich die Neustädter nicht überwinden. Die Gastgeber versuchten mit langen Bällen zum Erfolg zu kommen. Sam Samma wurde sehr oft angespielt, doch immer waren gleich mehrere Gegenspieler bei ihm und trennten ihn vom Ball. Allerdings oft mit unfairen Mitteln. In der 32. Minute gab es Elfmeter für Neustadt. Arne Mundinger passte auf Florian Heitzmann und dieser wurde im Strafraum gefoult. Samma traf zum verdienten Ausgleich. Neustadt wurde stärker und versuchte mit schnellem Spiel nach vorne zum Erfolg zu kommen.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Stefan Ketterer die Möglichkeit zur Führung. Er nahm einem Freiburger den Ball ab und lief alleine auf das Tor zu. Der Freiburger Torhüter wehrte zur Ecke ab. Viele Freiburger Torchancen gab es nicht. Manchmal sah es so aus, als ob die Freiburger den Ball ins Tor tragen wollen. Die spielentscheidende Situation kam in Minute 63. Bei einem Neustädter Angriff wurde Samma in der gegnerischen Hälfte gefoult, doch der recht schwache Schiedsrichter ließ weiterlaufen. Ein Konter führte zum entscheidenden Treffer. Wieder traf Senftleber. Sein Schuss war unhaltbar.

Danach hatten die Gäste noch zwei Möglichkeiten, doch Kiefer parierte. So standen die Neustädter am Ende wieder mit leeren Händen da, obwohl die Elf eine gute kämpferische und spielerische Leistung geboten hatte. Trainer Benjamin Gallmann war trotzdem mit seiner Mannschaft zufrieden und gleichzeitig forderte er aus den nächsten beiden Partien mindestens vier Punkte. Tore: 0:1 (12.) Senftleber; 1:1 (32.) Samma; 1:2(63.) Senftleber; SRr: Ramon Leisinger (Rheinfelden); Zuschauer: 250.

FC Neustadt: Kiefer, Papa, Weerakkody, Bruhn, Ketterer, Heitzmann, Mundinger, Katava, D´Antino, Samma, Waldvogel.