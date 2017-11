Neustadt vergibt viele Chancen

FC Neustadt – FV Lörrach-Brombach 0:0. (bs) Der FC Neustadt hatte in diesem Spiel zwar die Mehrzahl an klaren Chancen und hätte als klarer Sieger vom Platz gehen müssen, musste sich letztlich aber mit einem torlosen Unentschieden begnügen. Dieser Zähler hilft den Hochschwarzwäldern im Abstiegskampf kaum weiter. „Wir haben zwei Punkte verloren. Doch Aufgeben gibt es nicht“, sagte Trainer Benjamin Gallmann.Die erste gute Möglichkeit vergab Tobias Gutscher (27.). Zwei Minuten später eine Doppel-Chance für den FC Neustadt. Ein Kopfball von Tobias Gutscher landete nach einem Freistoß an der Querlatte. Von dort sprang der Ball zurück vor die Füße von Niklas Eckert, der den Abpraller jedoch über das leerstehende Lörracher Tor beförderte. In der 32. Minute musste Gallmann den verletzten Florian Heitzmann durch Robin Maier ersetzen.

In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste zwar mehr vom Spiel, doch die besseren Gelegenheiten hatten weiterhin die Hochschwarzwälder. In der 53. Minute spielte sich Sam Samma schön durch bis zur Grundlinie. Doch anstatt zum völlig freistehenden Dominic D’Antino zu passen, wollte er selbst das Tor erzielen. Das misslang. In der 70. Minute lief Samma alleine auf das Lörracher Tor zu, scheiterte aber am Torhüter. Wie schon in den letzten Spielen war die Chancenverwertung des FCN auch diesmal das große Problem. ZS: 120; SR: Dario Litterst (Rielasingen-Worblingen).

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Bruhn, Heitzmann (32. Maier), Mundinger (67. Ketterer), Falkowski, Katava, Eckert, D’Antino, Samma, Waldvogel