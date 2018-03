Regionalsport schwarzwald Neustadt gegen Rielasingen: Zwei Welten treffen aufeinander

Heimspiel für Verbandsligist aus dem Hochschwarzwald

Fußball-Verbandsliga: FC Neustadt – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Nach dem Offenburger FV erwarten die Hochschwarzwälder ein weiteres Schwergewicht der Liga. „Rielasingen ist in die Kategorie der Spitzenteams aus Linx und Freiburg einzustufen. Nur durch den schlechteren Saisonstart hinken sie etwas hinterher“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. Allerdings: Gegen die Top-Teams der Liga haben die Neustädter bislang oftmals die besten Leistungen abgerufen. Gallmann: „Das sollte uns Mut machen, auch wenn in der Partie zwei Welten aufeinandertreffen.“

Bei zwölf Punkten Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz ist die Tabelle in Neustadt ein Tabuthema. Vielmehr geht es jetzt darum, in einigen Spielen nochmals über sich hinauszuwachsen und Favoriten zu ärgern. Sowie beim 2:2 gegen Offenburg. Oder bei der 0:2-Niederlage in der Vorrunde, als sich Neustadt in Rielasingen gut verkaufte. „Die Mannschaft hat eine unheimlich große Qualität und hervorragende Einzelspieler. Da müssen wir schon über uns hinauswachsen, um zumindest in die Nähe eines Punktgewinns zu kommen“, fügt Gallmann an.

Nur zu gern hätte der Neustädter Trainer auf die Elf vom Spiel gegen Offenburg gesetzt, doch daraus wird nichts. Abwehrspieler Fabian Papa hat aus privaten Gründen für die Partie abgesagt. Ob Student Ralf Schubnell kommt, ist mehr als fraglich. Robin Maier weilt im Urlaub. Wieder in die Anfangsformation kehrt nach seiner Sperre Schlussmann Rick Kiefer zurück und ersetzt Manuel Werner, er zuletzt mehrfach seine guten Veranlagungen andeutete und zeigte, dass er mehr als ein reiner Ersatztorhüter sein kann.

Weit vorangekommen sind die Neustädter inzwischen in der Kaderplanung für die Saison 2018/19. Trotz des sich abzeichnenden Abstiegs wird es keinen großen Umbruch mit zahlreichen Spielerabgängen geben. Christoph Bruhn hat das Ende seiner fußballerischen Laufbahn angekündigt und ist bisher der einzige Abgang. „Wir haben viele Zusagen von Spielern. Da ist eine echte Gruppendynamik entstanden, die unseren Verein auszeichnet“, sagt Gallmann, der seinerseits schon zu Beginn des Jahres seinen Vertrag um eine weitere Saison, unabgängig vom Ligaverbleib, verlängert hatte.