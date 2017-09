Regionalsport Schwarzwald Neukirchs Trainer Klaus Waldvogel: "Wir machen uns große Sorgen"

Rückblick auf den fünften Spieltag in der Kreisliga A 1. Trainer analysieren die Spiele ihrer Mannschaften

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Nach fünf Spieltagen darf sich nur noch der FC Fischbach über eine weiße Weste freuen. Allerdings haben die Fischbacher bisher ein Spiel weniger absolviert, grüßen aber dennoch von Platz eins. Als einzige Mannschaft der Liga warten die Sportfreude Neukirch noch auf den ersten Saisonsieg.

Günter Hirsch, Trainer des FC Fischbach, freut sich über den tollen Start seiner Elf, will ihn aber auch nicht überbewerten. „Wir haben in den kommenden drei Wochen sieben Spiele. Danach wird sich zeigen, wohin die Reise geht. Natürlich sind wir aktuell gut drauf und auch die Ergebnisse stimmen. Zudem schaffen wir es gut, die personellen Ausfälle zu kompensieren.“

Beim jüngsten 4:1-Erfolg gegen Kappel brillierte Gerd Müller mit drei Treffern. Der Spieler mit dem prominenten Namen hat nun bereits fünf Mal in der Saison getroffen. „Gerd ist nicht nur wegen seiner Treffsicherheit ein Vorbild. Er macht auch wenig Fehler“, fügt Hirsch an.

Weiterhin ungeschlagen ist der SV Rietheim, der am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden gegen Nußbach vom Platz ging. Rietheim lag nach 62 Minuten noch 0:2 zurück. „Beide Gegentore lassen sich verhindern. Wir sind zurückgekommen und es war vielleicht sogar noch mehr drin, denn wir haben dreimal Aluminium getroffen“, sagt Trainer Rafael Zimmermann. Für Rietheim war es nach den drei Auftaktsiegen die zweite Punkteteilung in Folge. „Wir sind weiterhin im Soll“, ergänzt Zimmermann.

Zwei Szenen waren aus der Sicht von Richard Dittrich, Trainer des SV Nußbach, entscheidend, dass seine Elf nach der 2:0-Führung in Rietheim keine drei Punkte mit nach Hause nahm. „Wir haben nach dem 2:0 zu schnell den Anschlusstreffer kassiert. Ein völlig unnötiger Elfmeter.“ Zudem ärgerte sich Dittrich über den Platzverweis für einen Nußbacher, dem wenig später der Ausgleich folgte. „Ich habe ein Chancenverhältnis von 11:7 für meine Mannschaft gezählt. Vor der Partie wäre ich mit einem Zähler zufrieden gewesen, doch nach den 90 Minuten muss ich festhalten, dass wir zwei Punkte verloren haben“, analysiert Dittrich.

Der FC Weilersbach reiste laut Trainer Nunzio Pastore „mit einer Not-Elf“ zu Hajduk Villingen und kassierte eine 3:6-Niederlage. „Beide Torhüter haben gefehlt und mehrere Akteure mussten auf anderen Positionen spielen. Dennoch haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt. Der 2:2-Ausgleich kurz vor der Pause und die zwei schnellen Gegentreffer nach dem Seitenwechsel haben uns dann aus dem Konzept gebracht. Dabei war Hajduk an diesem Tag durchaus zu bezwingen“, bilanziert Pastore die 90 Minuten. Grundsätzlich stellt der Trainer fest, „dass es mir noch nicht gelungen ist, alle meine Ideen einzubringen. Das wird wohl auch erst machbar sein, wenn alle Spieler zur Verfügung stehen“.

Der FC Peterzell startete mit zwei Siegen in die neue Saison. Zuletzt gab es jedoch drei Niederlagen, wobei die letzte in Schönwald mit 0:5 sehr derb ausfiel. „Schon das 0:1 nach drei Minuten hat uns aus dem Rhythmus gebracht. Wir machen zu viele Fehler. Vier der fünf Gegentore haben wir uns selbst reingehauen“, sagt Trainer Giovanni Mercuri. Er kündigte einige ernsthafte Gespräche mit seinen Protagonisten an. „Wir dürfen jetzt nicht in der Tabelle den Anschluss verlieren und brauchen wieder ein Erfolgserlebnis.“ Für die kommende Partie gegen Schonach II kündigt Mercuri an: „Es wird Veränderungen in der Aufstellung geben.“

Als „nicht prickelnd“ bezeichnet Christoph Raithel, Trainer des FC Tannheim, den Saisonstart seiner Elf. Dem Auftaktsieg gegen Schönwald folgten zuletzt drei Niederlagen mit elf Gegentoren, darunter das jüngste 2:5 bei der DJK Villingen II. „Wir schaffen es aktuell nicht, unsere guten Trainingsleistungen in den Punktspielen auf den Platz zu bringen. Wir haben eine gute Trainingsbeteiligung und zeigen da auch gute Spielzüge. In den Spielen klappt es aber nicht“, musste Raithel erkennen. Deshalb seien die drei Punkte aus vier Saisonspielen auch „nicht zufriedenstellend“.

Ein Punkt aus fünf Spielen – so hatten sich die Sportfreunde Neukirch den Saisonauftakt nicht vorgestellt. „Wir machen uns große Sorgen, zumal wir bisher auch die wenigsten Tore geschossen haben. Wir spielen bis zur Strafraumgrenze gut, doch dann fehlen die entscheidenden Impulse“, sagt Trainer Klaus Waldvogel und fügt an: „Hinzu kommen Leichtsinnsfehler, die es den Gegnern zu einfach machen, gegen uns zu treffen.“ Noch sei das schlechte Abschneiden keine Kopfsache. Vielmehr fehlt den zahlreichen jungen Spielern noch die Erfahrung, um abgeklärter aufzutreten. „Wir haben Potenzial für eine bessere Platzierung. Allerdings müssen nun Punkte her“, betont Waldvogel, nachdem die Elf am Samstag mit einer 1:4-Niederlage beim FC Schonach II vom Platz ging.