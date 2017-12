Regionalsport Schwarzwald Neukirchs Trainer Dirk Huber: "Wir müssen mehr an uns glauben"

Frauen-Verbandsligist zieht Zwischenbilanz

Frauenfußball, Verbandsliga: Die Verbandsliga-Fußballerinnen der Sportfreunde Neukirch belegen zur Winterpause mit nur einem Sieg und acht Punkten einen Abstiegsplatz. Im SÜDKURIER-Interview zieht eine Zwischenbilanz.

Wie bewerten Sie die erste Halbserie?

Bis auf zwei Spiele bewerte ich die Vorrunde sehr positiv, weil ich sehe, wie die Mannschaft sich weiterentwickeln will. Der Tabellenplatz ist daher nur eine Momentaufnahme.

Sie sind im zweiten Jahr in Neukirch. Wie sehen Sie die Entwicklung ihres Teams? Sind sie da, wo sie hinwollen, unabhängig vom Tabellenstand und den Ergebnissen?

Das erste Jahr war nicht einfach. Wir mussten uns erst kennenlernen, und es war klar, dass es nur um den Klassenerhalt geht. Die Mannschaft hat sich sehr gut weiterentwickelt, was man zwar leider nicht direkt an den Punkten sieht, aber am Torverhältnis. Wir haben im Vergleich zum Zeitpunkt in der Vorsaison 25 Gegentore weniger kassiert.

Was muss Neukirch im Frühjahr 2018 ändern, um den Klassenerhalt zu schaffen?

Wir müssen nur noch mehr an uns selbst glauben, gerade auswärts, und die Heimspiele so angehen, wie in der Vorrunde. Dann bin ich mir sicher, dass wir unser Ziel erreichen.

Wie sieht es mit der Jugendarbeit aus?

Die Jugendarbeit in Neukirch ist sehr gut. Wir haben im Kader mit Ausnahme einer Spielerin nur Frauen, die aus der Jugendarbeit der SG kommen. Da muss man ein Lob an die Jugendtrainer aussprechen. Für die nächste Runde kommen wieder vier Spielerinnen zu den Aktiven.

Sie sind ein erfahrener Trainer im Frauenbereich. In welche Richtung entwickelt sich der Frauenfußball in der Region Schwarzwald und Freiburg?

Dies vorauszusagen, ist schwierig, weil das Angebot im Hobby-Bereich immer großzügiger wird und die Spielerinnen sich nicht mehr fest an Termine binden wollen. Gerade im Bereich Freiburg sieht man, wie viele Spielgemeinschaften es mittlerweile gibt. Die Bereitschaft, sich im Verein einzubringen, ist im Bereich Schwarzwald immer noch höher als in Freiburg.

Wie schätzen Sie aktuell das Niveau in der Verbandsliga ein?

Die Verbandsliga hat sich fußballerisch stark weiterentwickelt. Das macht sich insofern bemerkbar, dass es für Vereine wie Neukirch immer schwerer wird, in der Liga zu spielen und die Klasse zu halten, weil viele Vereine fertige Spielerinnen aus anderen Vereinen holen und weniger Wert auf langfristige Jugendarbeit legen.

Im Pokal läuft es für Neukirch super, das Viertelfinale ist erreicht. Was ist da noch möglich, vielleicht sogar das Endspiel?

Der Pokal ist ein erfreuliches Thema in dieser Saison. Wir haben beide Runden 4:0 gewonnen und sehr gut gespielt. Gottenheim ist zu Hause sicher ein Spiel, das man ebenfalls gewinnen kann.Und dann mal schauen, was passiert.