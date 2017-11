Regionalsport Schwarzwald Neukirch will Bad Dürrheim ärgern

Derby in der Fußball-Verbandsliga der FrauenLösbare Aufgabe für Landesligist FV Marbach

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) Sportfreunde Neukirch – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Sonntag, 16 Uhr). Nach zwei ausgefallenen Spielen stehen für beide Teams noch zwei Nachholpartien an. "Nachdem der Platz am vergangenen Sonntag mit Schnee bedeckt war, ist er jetzt wieder frei und wir haben trainiert", sagt Dirk Huber, Trainer der Sportfreunde. Huber fehlen zwei Spielerinnen, darunter Torfrau Jennifer Wehrle. Die Gäste sind froh, dass gespielt wird. "Wir haben unseren Kader seit zwei Wochen wieder komplett und sind in guter Verfassung. Da wollen wir unbedingt dieses Spiel vor der Winterpause durchbringen", gibt sich Karl-Heinz Grießhaber, Co-Trainer der Gäste, optimistisch. Huber sieht Bad Dürrheim "in der Favoritenrolle" und ergänzt: "Wie der Tabellenstand zeigt, haben sie eine ganz starke Offensive. Da werden wir versuchen dagegen zu halten, was schwer wird."

Landesliga

SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg – FV Marbach (Sonntag, 13 Uhr in Schluchsee). Eine Woche nach der Absage der Partie, folgt nun der zweite Versuch. "Wir haben das Training um eine Woche verlängert und hoffen alle, dass gespielt wird", sagt Marbachs Trainer Holger Rohde. Für ihn hat sich die Situation im Vergleich zur vergangenen Woche nicht verändert. "Wir wollen den Abstand auf Grüningen auf vier Punkte verkürzen. Mettenberg ist Tabellenletzter, hat neun Partien verloren und wir sind Favorit. Auf die leichte Schulter nehmen wir keinen Gegner." Rohde erwartet ein konzentriertes Spiel seiner Elf von Beginn an, um den Außenseiter in den Griff zu bekommen und keine Chancen der Gastgeber zuzulassen.