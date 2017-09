Regionalsport Schwarzwald Neukirch weiterhin Schlusslicht

Sechster Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 1. Rietheim steigt wieder auf Platz zwei

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: NK Hajduk VS – DJK Villingen 3:1 (0:1). Mit der ersten Chance ging die DJK per Konter durch Halil Gümüscay in Führung. Nach der Pause drehte Hajduk auf. Eine flache Hereingabe verwertete Hrvoje Jozinovic zum Ausgleich. Nur drei Minuten später legte Josip Jozinovic per Kopf nach. In Minute 75 machte Dimos Diamandidis mit einer schönen Einzelaktion alles klar. Tore: 0:1 (10.) Gümüscay, 1:1 (51.) Hrvoje Jozinovic, 2:1 (53.) Josip Jozinovic, 3:1 (75.) Diamandidis. ZS: 170. SR: Stefan Kromer (Villingen).

VfB Villingen – FC Tannheim 2:2 (1:1). Der VfB startete gut. Steffen Restle brachte sein Team nach nur sechs Minuten in Führung. Kurz vor der Pause glich Matthaeus Jucha verdient aus. Nachdem Lukas Steiner die Tannheimer Führung besorgte, traf Dragan Jovanovic in der Schlussphase zur gerechten Punkteteilung. Tore: 1:0 (6.) Restle, 1:1 (39.) Jucha, 1:2 (68.) Steiner, 2:2 (84.) Jovanovic. ZS: 120. SR: Markus Moosmann (Schramberg).

SV Buchenberg/Neuhausen – SV Rietheim 1:2 (0:0). Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte Andreas Schneider die SG nach einer Stunde per Kopf in Führung. Nur wenig später verwertete Nico Meder einen Steilpass zum 1:1. In der Schlussphase drängte Rietheim auf den Sieg und wurde durch den Siegtreffer von Matthias Schuhmacher belohnt. Tore: 1:0 (60.) Schneider, 1:1 (68.) Meder, 1:2 (79.) Schuhmacher. ZS: 100. SR: Yannick Schmid (Bräunlingen).

Spfr. Neukirch – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:1 (0:0). In der Anfangsphase vergab Neukirch durch Patrick Gruber und Koray Yildiz eine Doppelchance zur Führung. Nach 70 Minuten erzielte Marcel Schmidt nach Vorarbeit von Ali Toprak das 0:1. Nur acht Minuten später glich Gruber per Flachschuss in Unterzahl verdientermaßen aus. Tore: 0:1 (70.) Schmidt, 1:1 (78.) Gruber. ZS: 300. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld). Rot: Neukirch.

FC Peterzell – FC Schonach II 2:3 (1:2). Schonach startete hellwach: Robin Burger konterte bereits nach drei Minuten zum 0:1. Yannick Kienzler legte nach 36 Minuten per Traumtor aus 20 Metern zum 0:2 nach. Noch vor der Pause verkürzte Dominik Armbruster, ehe Spielertrainer Giovanni Mercuri nach 52 Minuten der Ausgleich gelang. Markus Dold sicherte den Gästen mit einem Freistoßtreffer den glücklichen Sieg. Tore: 0:1 (3.) Burger, 0:2 (36.) Kienzler, 1:2 (42.) Armbruster, 2:2 (50.) Mercuri, 2:3 (53.) Dold. ZS: 50. SR: Ömer Sari (Schwenningen).