Regionalsport Schwarzwald Neukirch unter Zugzwang

Verbandsliga-Derby der Frauen in Oberbaldingen. Landesligist Marbach im Linzgau gefordert

Frauenfußball, Verbandsliga: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – Sportfreunde Neukirch (Sonntag, 15 Uhr in Oberbaldingen). (olg) Im Schwarzwald-Derby geht es für Neukirch um Alles oder Nichts. "Wir sind punktgleich mit Denzlingen und brauchen aus den letzten beiden Spielen vier Punkte", betont Trainer Dirk Huber. Beide Teams haben 18 Zähler. Im Hinspiel siegte sein Team mit 1:0. "Das Ziel kann nur heißen, etwas Zählbares mitzunehmen. Wir glauben an die Chance auf den Klassenerhalt und ich bin überzeugt, dass wir es auch schaffen können." Die Kurstädterinnen haben mit 30 Punkten den Klassenerhalt schon seit Wochen sicher und können befreit aufspielen. Für den scheidenden Trainer Klaus Stärk ist es sein letztes Heimspiel, bevor er im Sommer vom neuen Coach Manfred Gleiche abgelöst wird. Nicht spielen wird im Derby Christina Brugger, die zudem ihre Laufbahn aus beruflichen und privaten Gründen beendet.

Landesliga

TSV Aach-Linz – FV Marbach (Sonntag, 13 Uhr). Zwei Spiele hat der Spitzenreiter Marbach noch zu überstehen, um sich die Meisterkrone aufzusetzen. Trainer Holger Rohde erwartet im Linzgau heftige Gegenwehr. "Aach-Linz kann noch absteigen und hat zudem daheim 16 seiner 17 Punkte geholt. Unser 6:1 aus der Vorrunde ist kein Maßstab. Es werden wieder 90 intensive und schwere Minuten", so Rohde. Er erwartet, dass seine Spielerinnen konzentriert agieren. "Wir sind voll fokussiert auf einen Sieg. Wir haben im Training noch einmal angezogen. Da Hausen am Samstag gegen Titisee sein Heimspiel gewinnen wird, müssen wir uns erst wieder die Tabellenführung zurückerobern", so Rohde. Marbach führt die Liga mit 47 Punkten vor dem FC Hausen im Wiesental (45) an.

SV Nollingen – FC Grüningen (Sonntag, 15 Uhr). Im Verfolgerduell Fünfter gegen Vierter treffen die beiden besten Vorrundenteams aufeinander, die zwischenzeitlich zehn und elf Partien unbesiegt blieben. Im Frühjahr ging es in der Tabelle abwärts. Das Hinspiel endete 2:2. Grüningens Trainer Mathias Limberger und sein Team haben bereits sieben Punkte Abstand und können von den Rheinfeldenerinnen nicht mehr eingeholt werden. Für die kommende Saison haben die Grüningerinnen mit Luci Sallustio eine neue Co-Trainerin verpflichtet.