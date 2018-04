Regionalsport Schwarzwald "Neukirch überrascht"

Adrian Schade, Trainer der DJK Villingen II, tippt den 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) FC Fischbach – SV Nußbach. „Ein Blick auf die Tabelle zeigt die klare Favoritenstellung von Fischbach. Die Mannschaft ist in sich geschlossen und wird sich auf dem Weg zur Meisterschaft nicht mehr aufhalten lassen. Fischbach wäre auch ein verdienter Meister und gewinnt das Spiel mit 2:0.“

DJK Villingen II – NK Hajduk VS. „Wir möchten so lange wie möglich den zweiten Tabellenplatz verteidigen. Nach dem spielfreien Osterwochenende sollten wir defensiv gut stehen, um die Offensivkraft des Gegners einzudämmen. Wir mussten zuletzt zweimal auf dem Hartplatz spielen, was uns nicht so liegt. Wir wollen auf jeden Fall punkten.“

FC Triberg – FC Weilersbach. „Ich hoffe in unserem eigenen Interesse, dass Triberg unserem Verfolger Weilersbach Punkte abnimmt. Triberg hat zuletzt mit dem 6:0 in Neukirch gezeigt, dass es stimmt. Ein 2:2 traue ich den Gastgebern durchaus zu.“

FC Schonach II – FC Peterzell. „Peterzell hat zuletzt einen Aufwärtstrend gezeigt. Sechs Tore gegen Hajduk musst du erst mal erzielen. Schonach ist zuletzt etwas abgerutscht. Der Trend spricht für Peterzell und ich tippe 2:4.“

FC Tannheim – VfB Villingen. „Tannheim hat sich achtbar gegen Fischbach geschlagen und in Schönwald gewonnen. Beim VfB wechseln sich zu oft die guten und weniger guten Ergebnisse. Da es fast an jedem Spieltag zumindest ein 0:0 gibt, tippe ich dieses Ergebnis.“

SV Rietheim – SV Buchenberg/Neuhausen. „Rietheim ist gut aus der Winterpause gekommen und hat über Ostern vier Punkte geholt. Vor allem der Sieg beim VfB kam für mich etwas überraschend. Die Mannschaft ist in guter Form und gewinnt mit 2:1 Toren.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – Sportfreunde Neukirch. „Die Gastgeber sind gegen den Tabellenletzten natürlich favorisiert. Ich kann mir aber auch sehr gut eine kleine Überraschung vorstellen und tippe daher ein knappes 1:0 für Neukirch. Ich traue den Sportfreunden im Kampf gegen den Abstieg noch einiges zu.“

FC Schönwald – FC Kappel. „Kappel hat zuletzt fünf Tore gegen Weilersbach geschossen. Das war sehr stark. Schönwald will den zweiten Abstieg in Folge vermeiden. Die Elf wird alles geben und hochmotiviert sein. Ich tippe in dieser Partie 1:1-unentschieden.“