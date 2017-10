Regionalsport Schwarzwald Neukirch kennt nur ein Ziel

Verbandsliga-Frauen auf eigenem Platz. SG Bad Dürrheim muss in Wittlingen spielen

Frauenfußball-Verbandsliga: (olg) Sportfreunde Neukirch – FC Wolfenweiler/Schallstadt (Samstag, 17 Uhr). Vorletzter gegen Letzter: Neukirchs Trainer Dirk Huber hat ein klares Ziel: "Wir wollen den ersten Saisonsieg, damit die bisherigen fünf Unentschieden eine Aufwertung bekommen." Neukirch zeigte zuletzt gute Leistungen. Der Gast riss als Aufsteiger bisher keine Bäume aus und kassierte 29 Treffer. Die Gäste verloren ihre beste Angreiferin an den Oberligisten St. Georgen und haben Schwächen im Torabschluss.

SG Wittlingen/Wollbach – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen (Samstag, 16 Uhr in Wittlingen). Ein spannendes Spiel wartet auf den Aufsteiger im Kandertal. Beide Teams spielten bisher viermal Remis. Bad Dürrheim sogar viermal in Folge. Trainer Klaus Stärk und sein Team sind noch ungeschlagen, haben allerdings durch die Punkteteilungen acht Zähler liegenlassen. Wittlingen spielt seit vier Jahren in der Liga. Das Team feierte erst einen Sieg gegen Wolfenweiler (3:0). Mit Lisa Kammerer und Annika Baumann gibt es junge Leistungsträgerinnen, die früher in der U17-Bundesliga beim SC Freiburg spielten. Katharina Reisch spielte in Hausen Oberliga. Bad Dürrheim wird auf ein kampfstarkes und eingespieltes Team treffen.

Landesliga

FV Marbach – FC Hausen im Wiesental (Samstag, 15 Uhr). Im Verfolgerduell Fünfter gegen Vierter erwartet Marbachs Holger Rohde „ein offenes und enges Spiel". Hausen gehört für ihn zu den Teams, die um den Titel mitspielen. Sie sind in guter Form und gewannen die letzten fünf Pflichtspiele mit 21 Treffern", warnt Rohde. Die Gäste haben nur acht Gegentreffern kassiert und mit Jessica Minas eine gute Torhüterin. "Die beste der Liga", so Rohde. Er wünscht sich, dass sein Team im kompletten Mannschaftsverbund verteidigt, dann würden wenig Treffer reichen. Rohde: "Wir mussten zuletzt oft treffen, weil wir defensiv anfällig waren. Da muss eine Steigerung her."

SV Titisee – FC Grüningen (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellensechste empfängt den Ersten, der sieben Spiele ungeschlagen ist. Eine harte Nuss auf dem Kunstrasenplatz. Titisee ist heimstark, viermal unbezwungen. Die Gäste sind in Top-Form, verkraften auch personelle Ausfälle durch eine geschlossene Teamleistung und wollen etwas Zählbares mitnehmen, was angesichts der Treffsicherheit von Eileen Bossick, Denise Anders und Co. machbar scheint.

SG Mettenberg/Schluchsee/Feldberg – TSV Aach-Linz (Sonntag, 13 Uhr). Der Aufsteiger und Gastgeber trifft auf ein eingespieltes Team. Ein Punkt wäre für den Außenseiter ein Erfolg.