Regionalsport Schwarzwald Neukirch gibt rote Laterne ab

Elfter Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. Klare Heimsiege für Villinger Vereine

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen – FC Peterzell 4:2 (1:1). (ms) Die DJK machte das Spiel, die Gäste aber das erste Tor. Kevin Hinrichs traf bereits nach fünf Minuten. In der Folge war Villingen dominant und kam durch Patrick Haas verdient zum Ausgleich. In Hälfte zwei nutzten die Gastgeber ihre Chancen besser und siegten auch in der Höhe verdient mit 4:2. Tore: 0:1 (5.) Hinrichs, 1:1 (32.) Haas, 2:1 (69.) Haas, 3:1 (82.) Marc Rebstein, 3:2 (87.) Neil Richter, 4:2 (90.+1) Philipp Schwind. ZS: 80. SR: Markus Erath (Villingen).

VfB Villingen – SV Nußbach 6:0 (4:0). Klare Sache in Villingen. Der VfB dominierte von Beginn an das Spiel. Sechs verschiedene Spieler trugen sich in die Schützenliste ein. Nußbach hatte wenig entgegenzusetzen. Tore: 1:0 (13.) Steffen Restle, 2:0 (25.) Dragan Jovanovic, 3:0 (35.) Hüseyin Süzer, 4:0 (38.) Stefan Drzyzga, 5:0 (82.) Juan Garcia, 6:0 (90.) Emre Karademir. ZS: 100. SR: Doris Wengrzik (Hüfingen).

FC Schönwald – FC Triberg 3:0 (0:0). In den torlosen ersten 45 Minuten hatte Schönwald mehr Spielanteile. Innerhalb von sieben Minuten nach der Pause entschieden die Hausherren die Partie. Der Ex-Triberger Florian Qorraj traf dabei in drei Minuten doppelt. Tore: 1:0 (46.) Nick Faigle, 2:0 (50.) Qorraj, 3:0 (53.) Qorraj. ZS: 120. SR: Joachim Hahne (Hinterzarten).

FC Schonach II – NK Hajduk VS 1:2 (0:1). Hajduk kam besser in die Partie. Torjäger Josip Jozinovic traf nach 18 Minuten. In der Folge ließen beide Teams gute Chancen aus. Nach einer Stunde legte Jozinovic nach, ehe Yannick Kienzler mit dem Anschlusstreffer nochmal für Spannung sorgte. Hajduk brachte den verdienten Sieg aber über die Zeit. Tore: 0:1 (18.) Jozinovic, 0:2 (62.) Jozinovic, 1:2 (68.) Kienzler. ZS: 70. SR: Lukas Fleig (Brigachtal).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Weilersbach 3:0 (0:0). Die Gastgeber bestimmten den ersten Durchgang, es ging aber torlos in die Pause. Nach 55 Minuten erzielte Marcel Frank nach einer Ecke das 1:0 für die SG. In der Folge legte Matthias Kopp nach schöner Kombination zum 2:0 nach. Mit dem 3:0 per Elfmeter von Dominik Maier war alles klar. Insgesamt ein verdienter, aber zu hoher Heimsieg. Tore: 1:0 (55.) Frank, 2:0 (75.) Kopp, 3:0 (78.) Maier (FE). ZS: 150. SR: Ömer Sari (Schwenningen). Gelb-Rot: FCW (77.).

FC Tannheim – SG Buchenberg/Neuhausen 4:2 (1:0). Schon nach wenigen Sekunden vergaben die Gäste eine Großchance frei vor dem Tor. In Minute 43 wurde Ferdinand Schmid mit einem langen Ball bedient und vollstreckte zum 1:0. Kurz nach der Pause erhöhte Schmid per Konter zum 2:0. Nach 63 Minuten machte er seinen Hattrick perfekt. Die Gäste kamen zwar nochmals heran, in Gefahr geriet der Heimsieg aber nicht. Tore: 1:0 (43.) Schmid, 2:0 (50.) Schmid, 3:0 (63.) Schmid, 3:1 (73.) Kai Lägler, 4:1 (75.) Matthaeus Jucha, 4:2 (78.) Dino Stogiannidis. ZS: 130. SR: Jedediah Bartler (Brigachtal).

Spfr. Neukirch – FC Kappel 2:0 (2:0). Nach verhaltenem Start brachte Patrick Gruber die Neukircher in der 11. Minute nach einer schnell vorgetragenen Kombination in Führung. Koray Yildiz erhöhte nach 16 Minuten per Kopf zum 2:0. Danach steigerte sich Kappel, Neukirchs Torhüter Fabio Gulizia hielt seinen Kasten aber sauber. Unterm Strich ein verdienter erster Heimsieg für die Sportfreunde. Durch den Erfolg übergaben die Neukircher die rote Laterne an den FC Peterzell. Tore: 1:0 (11.) Gruber, 2:0 (16.) Yildiz. ZS: 120. SR: Silas Haselberger (Brigachtal).

FC Fischbach – SV Rietheim 3:1 (1:0). Fischbach kontrollierte die erste Halbzeit und vergab gute Chancen. Christian German brachte den Spitzenreiter nach zwölf Minuten per Elfer in Führung. Nach der Pause glich Nico Verdugo für die Gäste verdient aus. Ein später Doppelschlag von German per Kopf sowie von Andreas Zimmermann sorgten für den verdienten Heimsieg der Fischbacher. Tore: 1:0 (12.) German (FE), 1:1 (69.) Verdugo, 2:1 (83.) German, 3:1 (87.) Zimmermann. ZS: 140. SR: Konstantinos Tsalis (Villingen).