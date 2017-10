Regionalsport Schwarzwald Neukirch fertigt Buchenberg ab

13. Spieltag der Kreisliga A, Staffel 1. FC Fischbach baut Tabellenführung aus

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – FC Kappel 1:1 (0:1). In einem Spiel auf dürftigem Niveau brachte Marius Süß die Gäste schon nach drei Minuten in Führung. Die DJK war in der Folge um Kontrolle bemüht und kam in Hälfte zwei durch einen Elfmeter von Halil Gümüscay zum verdienten Ausgleich. Tore: 0:1 (3.) Süß, 1:1 (57.) Gümüscay. ZS: 80. SR: Dieter Lamparter (Rottweil). Rot: DJK (61.).

VfB Villingen – FC Weilersbach 1:2 (1:1). Der VfB Villingen ging zunächst durch Roman Rudenko in Führung. Danach steigerten sich die Gäste und drehten durch Tolga Sözer und Mike Köhler die Partie. Tore: 1:0 (21.) Rudenko, 1:1 (40.) Sözer, 1:2 (69.) Köhler. ZS: 100. SR: Michael Fischer (Friedenweiler).

FC Schonach II – SV Rietheim 2:0 (1:0). In einem Spiel auf beschaulichem Niveau brachte Robin Burger die Schonacher nach 20 Minuten auf die Siegerstraße. Rietheim hatte Chancen auf den Ausgleich, Marko Kienzler machte in der Schlussphase mit dem 2:0 per Konter allerdings den Sack zu. Tore: 1:0 (20.) Burger, 2:0 (86.) Kienzler. ZS: 80. SR: Jürgen Felsensteiner (Bad Dürrheim).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Triberg 2:1 (2:0). Die SG war von Beginn an dominant. Marcel Frank traf schon nach vier Minuten zum 1:0. In Minute 23 legte Patrick Weißer aus dem Getümmel heraus zum 2:0 nach. Der Gastgeber hatte alles im Griff, bis ein umstrittener Elfmeter wieder Spannung brachte. Am Ende gewannen die Bregtäler aber verdient. Tore: 1:0 (4.) Frank, 2:0 (23.) Weißer, 2:1 (63.) Felix Fehrenbach (FE). ZS: 140. SR:

FC Tannheim – NK Hajduk VS 3:2 (2:1). Maximilian Wolfram traf schon nach sieben Minuten aus der Distanz zum 1:0 der Gastgeber. Ferdinand Schmid erhöhte wenig später, ehe Silas Herceg prompt den Anschluss herstellte. In Hälfte zwei dezimierte sich Hajduk, was das vorentscheidende 3:1 von Wolfram zur Folge hatte. Tore: 1:0 (7.) Wolfram, 2:0 (22.) Schmid, 2:1 (25.) Herceg, 3:1 (67.) Wolfram, 3:2 (86.) Herceg. ZS: 120. SR: Ömer Sari (Schwenningen). Gelb-Rot: Hajduk (52.), FCT (86.).

Spfr. Neukirch – SG Buchenberg/Neuhausen 6:1 (3:1). Neukirch dominierte das Kellerduell komplett, nach der ersten Hälfte war durch den Platzverweis für die SG die Partie bereits entschieden. Patrick Gruber traf dreimal. Dadurch überholt Neukirch die Spielgemeinschaft in der Tabelle. Tore: 1:0 (9.) Gruber, 1:1 (19.) Dino Stogiannidis, 2:1 (33.) Gruber, 3:1 (45.) Loris Castelli, 4:1 (60.) Koray Yildiz, 5:1 (66.) Robin Schwörer, 6:1 (80.) Gruber. ZS: 100. SR: Stephan Niggemeier (Villingen). Rot: SG (31.), Gelb-Rot: SG (77.).

FC Peterzell – SV Nußbach 4:2 (2:1). Nach dem Blitzstart der Gäste durch Steffen Schneider drehte Peterzell durch Dominik Armbruster die Partie. Nach dem erneuten Ausgleich in Hälfte zwei waren die Peterzeller effektiver und verdienten sich dadurch den wichtigen Sieg. Armbruster traf dreimal. Tore: 0:1 (3.) Schneider, 1:1 (28.) Armbruster, 2:1 (38.) Armbruster, 2:2 (76.) Marius Faller, 3:2 (83.) Armbruster, 4:2 (90.) Dennis Haas. ZS: 70. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

FC Schönwald – FC Fischbach 0:3 (0:2). Gerd Müller traf nach 37 Minuten per schönem Freistoß. Nur wenig später legte Julian Wöhrle nach sehenswerter Vorarbeit von Seldegergs nach. In Hälfte zwei vergab Schönwald einen Elfmeter. Fischbach sah Gelb-Rot, entschied aber nur eine Minute später mit dem 0:3 die Partie. Tore: 0:1 (37.) Müller, 0:2 (41.) Wöhrle, 0:3 (69.) Christian German. ZS: 120. SR: Peter Becker (Hinterzarten).