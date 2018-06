Regionalsport Schwarzwald Neukirch darf wieder hoffen

So spielten die Frauenfußball-Mannschaften. FV Marbach kurz vorLandesliga-Meisterschaft

Frauenfußball: (olg) Während die Sportfreunde Neukirch in der Verbandsliga neue Hoffnung auf den Klassenerhalt schöpfen, hat der FV Marbach in der Landesliga seine Tabellenführung gefestigt.

Verbandsliga

Sportfreunde Neukirch – Hegauer FV II 2:1 (1:0). Wichtiger Dreier zum Durchatmen für den Tabellenvorletzten aus Neukirch: Das Sturmduo Sophia Burgbacher zum 1:0 (36.) und Melanie Löffler mit dem 2:0 kurz nach der Halbzeit (50.) ebneten den Weg zum Heimsieg gegen die Oberliga-Reserve. Das 2:1-Anschlusstor fiel in der 76. Minute. Trainer Dirk Huber lobte sein Team: „Alle wollten unbedingt und haben an ihre Chance geglaubt. Der Sieg war am Ende verdient. Jetzt haben wir noch alle Möglichkeiten, um den Klassenerhalt zu schaffen.“ Die Neukircherinnen haben aktuell, ebenso wie Denzlingen, 18 Punkte, sind jedoch um 12 Treffer schlechter. Diese beiden Teams spielen den zweiten Absteiger aus.

SV Gottenheim – SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen 2:5 (1:3). Dank einer sehr guten Leistung gewannen die Kurstädter verdient. Christina Brugger traf zunächst doppelt zum 0:1 (7.) und 0:2 (18.). Nach dem 1:2 (21.) erhöhte Franziska Fuchs auf 1:3 (34.). In der zweiten Halbzeit legte Eveline Freitag in der 64. und 85. Minute das 1:4 und 1:5 nach. Der SVG verkürzte kurz vor Ende auf 2:5 (90.+1).

Landesliga

FV Marbach – SV Niederhof 2:1 (2:0). Fünfter Sieg in Folge für den Tabellenführer: Die Elf von Marbachs Trainer Holger Rohde steuert zwei Spieltage vor Rundenende der Meisterschaft entgegen. „Es war ein schwieriges Spiel. Wir hatten viel Glück, aber auch den Willen, die Partie zu gewinnen“, lobte der Coach. Ramona Tränkle hatte den FVM mit zwei sehenswerten Schüssen aus 28 Metern und kurzer Distanz unter die Latte mit 2:0 in Führung gebracht (23. und 36.). „Die erste Halbzeit war sehr ordentlich. Das schnelle 2:1 sorgte für einen Bruch in unserem Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir das dritte Tor nicht gemacht und am Ende Glück, dass Olivia Baschnagel auf der Linie rettet (90.+1). Niederhof hat viele gute Chancen nicht genutzt.“ Mit Valeria Chiarelli und Sabrina Zech fehlten zwei absolute Leistungsträgerinnen. Außerdem musste Rohde im Laufe des Spiels mit Veronika Sieber, Romy Gür und Madeline Baschnagel drei weitere Stammkräfte notgedrungen auswechseln. „Zwei Spielerinnen kamen noch direkt aus dem Urlaub und waren deshalb 14 Tage ohne Training. Doch da zeigte sich der Biss und Kampfgeist von allen.“

SV Deggenhausertal – FC Grüningen 5:2 (3:1). Im Topspiel des Landesliga-Spieltages erwischte der FC Grüningen den besseren Start und ging durch einen sicher verwandelten Handelfmeter von Eileen Bossick in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Postwendend fiel jedoch das 1:1 (17.). Landesliga-Torjägerin Annika Rößler traf kurze Zeit später zum 2:1 und legte in der 70. Minute mit dem 5:2 auch noch ihren 32. Saisontreffer nach. Dazwischen unterlief Andrea Köpfler ein Eigentor zum 3:1-Pausenstand (43.). Deggenhausertal erhöhte direkt nach der Pause auf 4:1 (46.). Denise Anders verkürzte in der 69. Minute auf 4:2, ehe die Gastgeberinnen mit dem fünften Treffer den Endstand besorgten.