Regionalsport Schwarzwald Neuer Trainerjob für Heinz Jäger

Ehemaliger Gutmadinger Coach übernimmt im Sommer FV Möhringen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Heinz Jäger, bis zur Winterpause Trainer beim Bezirksligisten FC Gutmadingen, und bei der SG Riedöschingen/Hondingen im Einsatz, wird in der kommenden Saison den FV Möhringen trainieren. Jäger wohnt in Möhringen und meint zu seiner neuen Aufgabe. „Es war keine Liebe auf den ersten Blick und ich hatte durchaus höherklassige Angebote. Mich reizt die Aufbauarbeit. In Möhringen werden im Sommer acht bis zehn A-Jugendliche aufrücken, um die ich eine neue Mannschaft aufbauen möchte. Deshalb habe ich auch für drei Jahre zugesagt“, betont Jäger. Aktuell stehen die Möhringer in der Tabelle auf Rang 14. Jäger wird auch bei einem möglichen Abstieg in die Kreisliga B die Möhringer coachen. (daz)