Regionalsport Schwarzwald Neuer Trainerjob für Andy Ott

Übungsleiter steigt bei Sportfreunden Schönenbach ein

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Die Sportfreunde Schönenbach haben für die kommende Saison einen Trainer gefunden. Nachdem der bisherige Spielertrainer Sascha Duffner als verantwortlicher Trainer zur B-Jugend des FC 08 Villingen wechselt, wird Andy Ott neuer Übungsleiter. Ott hat in der Vergangenheit schon einige Mannschaften betreut, so den FC Gütenbach oder den FC Furtwangen II. Mit Ott wollen die Schönenbacher, aktuell Tabellenachter in der Liga, an sportlich bessere Zeiten anknüpfen. Ott soll junge Spieler an die erste Elf heranführen. Der bisherige Kader bleibt zusammenbleiben. Auch Duffner wird, so es zeitlich passt, weiterhin für die Sportfreunde spielen.