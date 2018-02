Regionalsport Schwarzwald Neue Gesichter beim TC Blau Weiß Villingen

Einige personelle Änderungen bei Tennisteams. Badenliga-Herren wollen um Titel mitspielen

Tennis: Beim TC Blau Weiss Villingen gab es in den vergangenen Wochen einige personelle Veränderungen in den Top-Mannschaften. Während die Damen in der Regionalliga in erster Linie den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben haben, scheinen die Badenliga-Männer so gut aufgestellt, dass sie laut Trainer Jürgen Müller „eventuell ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitsprechen können“.

Vor wenigen Tagen wurde der Spielplan der Damen Regionalliga Südwest veröffentlich. Die Villingerinnen starten am 5. Mai beim Aufsteiger TC Ludwigshafen-Oppau und empfangen rund 24 Stunden später auf eigenem Platz den TC Leonberg. Als Teamkapitän fungiert beim TC Blau Weiß weiterhin Josymar Escalona Rodriguez. Neu im Team ist die 27-jährige Spanierin Rocio de la Torre-Sanchez, die laut Müller in einigen Spielen zum Einsatz kommen wird. Sie gewann zuletzt unter anderem die stark besetzte Stadtmeisterschaft von Madrid und hat weitere Erfolge aufzuweisen. Zudem erfüllten sich die Villinger den eigenen Wunsch, mehr deutsche Spielerinnen zu verpflichten. Demnach kehrt die Schwenningerin Steffi Vorih nach einigen Jahren beim Bundesligisten TC Waldau Stuttgart an die Klosterhalde zurück. Müller kennt Vorih noch aus gemeinsamen Zeiten im Jugendbereich. Ob Vorih von Saisonbeginn an helfen kann, erscheint zweifelhaft, denn sie kuriert derzeit noch einen Kreuzbandriss aus.

Weil der Einsatz von Vorih gegenwärtig nicht sicher ist, schlugen die Villinger nochmals auf dem deutschen Markt zu. Ebenfalls vom TC Waldau Stuttgart kommt die 25-jährige Verena Schmid, die in der Weltrangliste notiert ist und noch für ein Collegeteam in Miami spielt. Ansonsten bleibt der Kader unverändert, wobei Diane Friedrichs und Bettina Koepfer aufgrund ihrer beruflichen Ausbildung in der kommenden Saison wohl eher in der zweiten Mannschaft des TC BW Villingen zum Einsatz kommen werden.

„Wir haben eine gute Mannschaft, mit der sicherlich einiges möglich ist. Die vergangenen drei Spielzeiten haben wir mit Glück und Können die Regionalliga gehalten. Diesmal sollte das ohne Zittereinlagen machbar sein“, ergänzt Müller.

Da die Herren-Badenliga erst im Juli startet, wurde bisher noch kein Spielplan veröffentlicht. Klar ist aber, dass die Villinger einen schwerwiegenden Abgang verkraften müssen. Der junge Justin Schlageter ist zum Bundesligisten Grün Weiß Mannheim gewechselt. „Das ist in Abstimmung mit uns passiert. Wenn so ein junger Spieler die Chance auf die Bundesliga hat und Training mit Top-Spielern absolvieren kann, legen wir dem Jungen keine Steine in den Weg und freuen uns, dass einer von uns den Sprung in die Bundesliga geschafft hat“, so Müller.

Auch bei den Männern haben die Villinger für guten Ersatz gesorgt. Als neue Nummer eins wird künftig Rene Schulte aufschlagen. Schulte gehört in Deutschland zu den besten 60 Spielern. Erstmals seit einigen Jahren gehen die Villinger somit mit einem Spieler als Nummer eins in die Saison, der einen deutschen Pass hat. Mögliche Nummer zwei ist Andy Drzyzga, der zuletzt zwei Jahre in Karlsruhe spielte. Drzyzga wohnt in Schwenningen und ist bereits in Villingen vor Ort. Er trainiert in der Tennisschule von Müller. Von seinen Qualitäten ist der Trainer überzeugt.

Dritter Neuzugang bei den Männern ist der Argentinier Gregorio Cordonnier, der auch einen spanischen Pass besitzt und als ATP-Spieler viele Erfahrungen gesammelt hat. Bei ihm wollen die Villinger kurzfristig entscheiden, wann und wo er zum Einsatz kommen wird. Mit dem Tschechen Dominik Suc sowie den erfahrenen Dominik Adelhardt und Fabian Heinrich hat Müller weitere Athleten in der Hinterhand. Hinzu kommt der Schweizer Jakob Paul, auf den der Trainer ebenfalls große Stücke hält. Paul, der in der vergangenen Saison einmal für Villingen aufschlug, wurde unlängst Doppel-Europameister für die Schweiz.