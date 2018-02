Regionalsport Schwarzwald Nedzad Plavci: Ein Torjäger sagt beim FC 08 Villingen tschüss

Nullacht-Stürmer spielt kommende Saison beim 1. FC Rielasingen-Arlen

Fußball-Verbandsliga: Der FC 08 Villingen verliert nach Ende dieser Saison seinen derzeit erfolgreichsten Torschützen: Nedzad Plavci wird den Fußball-Oberligisten verlassen und zum 1. FC Rielasingen-Arlen wechseln. „Er hat bei uns einen Dreijahres-Vertrag unterschrieben“, sagte Manager Oliver Hennemann gegenüber dem SÜDKURIER.

FC 08 Villingens Sportler Leiter, Alexander Thumer, wollte diese Nachricht nicht bestätigen. „Wir wissen, dass Plavci mit Rielasingen in ernsthaften Gesprächen ist, aber aus unserer Sicht ist diese Personalie noch offen“, sagte Thumer. Plavci, dessen Vertrag bei den Nullachtern nach Ende der Saison ausläuft, war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Der Verbandsligist aus dem Hegau scheint mit Vehemenz die Weichen für die Saison 2018/19 zu stellen, um im Kampf um den Aufstieg in die Oberliga ein gehöriges Wörtchen mitzureden und verpflichtete mit Nedzad Plavci einen Torjäger, der seine fußballerische Klasse schon des Öfteren unter Beweis stellte. Der 29-Jährige Offensivspieler trägt mit 14 Treffern zum aktuellen Höhenflug der Nullachter in der Oberliga bei. Die Villinger, die am Samstag beim SV Oberachern ihr erstes Spiel nach der Winterpause bestreiten, haben als Tabellenzweiter gute Chancen, den Sprung in die Regionalliga zu schaffen.

Im Jahr zuvor war Nedzad Plavci mit 25 Treffern maßgeblich an der Verbandsliga-Meisterschaft der Villinger beteiligt. Und 2016 erzielte er im südbadischen Pokalfinale drei Treffer und hatte somit auch großen Anteil am Einzug des FC 08 Villingen in den DFB-Pokal, wo die Schwarzwälder auf den FC Schalke 04 trafen. Plavci kommt aus der Jugend des FC Singen und war auch schon für den FC Radolfzell aktiv.

Aber nicht nur im Sturmzentrum, auch auf der Torhüterposition schafft der 1. FC Rielasingen-Arlen Fakten. Dennis Klose, in der Freiburger Fußballschule ausgebildet, seit 2016 auf der Talwiese und auf Anhieb Leistungsträger, hat seine Zusage für eine weitere Spielzeit im Rielasinger Tor gegeben. An Klose hatte auch der FC 08 Villingen Interesse gezeigt. Wie es scheint, sind die Kassen des südbadischen Pokalsiegers 2017 nach dem DFB-Pokalspiel gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund gut gefüllt.

Nichts Neues bei Gil: Noch steht eine genaue Diagnose über die Verletzung, die sich FC 08-Verteidiger Pablo Gil beim Testspiel gegen den SV Seedorf zugezogen hatte, aus. Der Spanier hatte sich in Minute 30 das Knie verdreht und unterzog sich am späten Mittwochnachmittag einer MRT-Untersuchung. Das Ergebnis soll erst im Laufe des heutigen Tages vorliegen.