Regionalsport Schwarzwald Neckar Hammers: Gute Leistung nicht belohnt

13:25-Heimniederlage gegen Stuttgart

American FootballOberliga: Neckar Hammers – Stuttgart Silver Arrows 13:25 (7:6, 6:3, 0:9, 0:7). Die Neckar Hammers unterlagen in ihrer Auftaktpartie recht deutlich gegen die Stuttgarter. Dabei täuschte das Ergebnis etwas über die gezeigte Leistung der Schwenninger hinweg.

Über 300 Zuschauer sahen eine spannende Footballpartie bei besten äußeren Bedingungen. Unter großem Jubel gingen die Neckarstädter im ersten Viertel durch Quarterback Deniz Sengün mit 6:0 in Führung. Benjamin Breuer mit dem Zusatzkick sorgte für das 7:0. Die Gäste hatten mit dem 7:6 nach einem lockeren Pass über die Defense der Hammers auf ihren Wide Receiver die passende Antwort, der Zusatzversuch ging allerdings daneben.

Im zweiten Durchgang kamen die Stuttgarter in aussichtsreicher Position zum Fieldgoalversuch, den sie auch zur 7:9-Führung verwandelten. Die Hammers erkämpften sich nun ihrerseits Yard um Yard Raumgewinn, und wieder war es Deniz Sengün, der für einen Touchdown sorgte und somit die Hammers mit 13:9 in Führung brachte. Allerdings ging der wichtige Zusatzkick daneben. Nach der Halbzeitpause schienen die Gäste besser ins Spiel zu finden, sogleich attackierten sie die Neckar Hammers in ihrer eigenen Endzone und sicherten sich somit einen Safety, der ihnen zwei Punkte brachte. Etwas Pech hatten die Hammers dann im anschließenden Spielzug. Nach dem Kick Off fingen die Gäste den Ball, und trugen diesen fast ungehindert wieder in die Endzone der Hammers, auch der Zusatzkick war erfolgreich, sodass die Silver Arrows nun mit 13:18 in Führung lagen.

Im letzten Spielviertel bewegten die Hammers den Ball zwar gut, doch Punkte machte der Gegner. Ein fast 50 Yard-Lauf der Stuttgarter sorgte für den letzten Touchdown des Spiels, auch der Zusatzkick war erfolgreich, sodass sich die Gäste den Sieg sicherten.

In den Reihen der Neckar Hammers war man dennoch zufrieden mit der gezeigten Leistung des Aufsteigers: „Es waren keine Fehler dabei, die wir bis zur nächsten Partie nicht ausmerzen könnten“, so Coach Lars Wührmann.