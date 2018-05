Donaueschingen Neckar Hammers: Erster Sieg perfekt

21:7-Erfolg in Backnang. Zwei Touchdowns durch Benjmain Breuer

American Football, Oberliga: (rom) Backnang Wolverines – Neckar Hammers 7:21 (0:7, 7:0, 0:7, 0:7). Die American Footballer aus Schwenningen feierten als Aufsteiger ihren ersten Saisonsieg. Am Ende gewannen die Hammers zwar mit zwei Touchdowns mehr als die Gastgeber, dennoch war es ein knappes Spiel.

Es begann gut für die Neckarstädter, die im ersten Quarter durch Benjamin Breuer, der im weiteren Spielverlauf noch einen weiteren Touchdowns für sein Team erzielte, ihre ersten sechs Punkte einfuhren. Dann fanden die Gastgeber ins Spiel und konterten im zweiten Durchgang zunächst zum 7:7-Ausgleich. „In der ersten Halbzeit wäre aus unserer Sicht mehr drin gewesen, doch wir handelten uns blöde Strafen ein, die Raumverlust bedeuteten. Somit verschenkten wir unsere guten Feldpositionen“, sagte Hammers-Coach Lars Wührmann.

Dennoch legten die Gäste durch Benjamin Breuer im dritten Abschnitt den zweiten Touchdown und führten vor dem letzten Spielviertel knapp, aber dennoch mit 7:14. Aber die Backnang Wolverines steckten nicht auf und waren plötzlich bedrohlich nah an der Endzone der Hammers. Doch die Defense hielt dagegen, sodass weitere Zähler der Gastgeber verhindert werden konnten.

Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte Manuel Boschert, der seine zweite Interception an diesem Nachmittag gefangen hatte, und den Ball dieses Mal in die gegnerische Endzone trug. Da alle drei Zusatzkicks seitens der Hammers erfolgreich waren, gingen die Neckarstädter als Sieger vom Feld. Am kommenden Sonntag geht es zu den Badener Greifs.