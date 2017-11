Regionalsport Schwarzwald Nächster Anlauf für SV Obereschach

Landesliga-Aufsteiger erwartet am Sonntag den Tabellenvierten aus Frickingen

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – Spvgg. F.A.L. (Sonntag, 14.30 Uhr). (daz) Erneut startet Aufsteiger SV Obereschach einen Anlauf, um die ersten Heimpunkte zu holen. Mit dem Tabellenvierten aus Frickingen stellt sich allerdings die bisher zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga vor, die noch dazu bisher die zweitwenigsten Gegentreffer kassierte. Im ersten Vergleich am ersten Spieltag in Frickingen kassierte Obereschach eine 0:5-Pleite.

„Der Spielausfall am vergangenen Wochenende gegen Donaueschingen hat unseren Rhythmus nicht gestört. Wir haben die zwei Wochen genutzt, um einige Blessuren auszukurieren und Kräfte für das Jahresfinale zu sammeln. Wir starten einen neuen Anlauf und sind trotz der Außenseiterrolle zuversichtlich, gegen diese Top-Elf zu punkten“, sagt SVO-Trainer Mario Bibic. Er setzt besonders auf die Faktoren Motivation und Mentalität. „Wir wissen um die Klasse einiger Einzelspieler beim Gegner. Da ist eine große Qualität vorhanden. Wir werden uns deswegen nicht verstecken“, fügt Bibic an.

Fehlen wird der noch gesperrte Nailton Heringer. Ansonsten hat Bibic einige Möglichkeiten und kündigt gegenüber dem Auswärtssieg in Überlingen ein, zwei personelle Veränderungen in der Anfangsformation an. „Alle Spieler sind weitgehend fit und heiß darauf, unseren Anhängern endlich die ersten Heimpunkte zu schenken. Auch die Mannschaft will sich endlich belohnen. Wir müssen allerdings geduldig spielen und hellwach sein, denn F.A.L. ist im Umkehrspiel gefährlich“, warnt Bibic vor dem Tabellenvierten.