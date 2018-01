Regionalsport Schwarzwald Nachwuchs-Biathleten bereiten Trainern große Freude

DSV-Jugendcup/Deutschlandpokal am Notschrei. Mehr als 250 Biathleten am Start

Biathlon: (ju) Beim DSV Jugendcup/Deutschland-Pokal der Biathleten am Notschrei war der ausrichtende Ski-Club Todtnau an den zwei Wettkampf-Tagen mit 100 Helfern enorm gefordert. Mehr als 250 Biathleten waren am Start.

Am Samstag blieb dem 30-köpfigen SBW-Team im Sprint-Wettkampf nach starken Leistungen im Prolog mit komplettem Triumph in der männlichen Jugend J 16 und der Bestzeit in der Jugend II (18/19) durch Lena Hanses (Ulm) in den Final-und Platzierungsläufen (ohne Schießeinlagen) ein Sieg verwehrt. Die Ausbeute konnte sich mit je zwei zweiten, dritten, vierten sowie 13 Top Ten-Rängen dennoch sehen lassen. Am Sonntag im abschließenden Verfolgungswettkampf war die Ausbeute mit zwei Tagessiegen von Nicola Lange (SV Kirchzarten) in der J 17 und Hannah Klein (WSV Schömberg/beide SKIF) in der Jugend II sowie jeweils zwei zweiten und vierten Rängen, einem dritten Platz und zehn Top Ten-Plätzen wieder sehr erfreulich. Besonders stolz waren die Landestrainer Steffen Hauswald und Roman Böttcher über das tolle Teamergebnis in der männlichen Jugend J 16 an beiden Wettkampftagen.

Den Sprintcross über drei Runden von 1350 Metern mit zwei Schießeinlagen eröffneten die J 16-Biathleten. Den Prolog gewann Elias Asal (SC Wieden) vor Maximilian Schneider und Philipp Kuschel (beide SC Schönwald). Nach dem Finallauf lief Asal vor Schneider als Zweiter aufs Podium. Philipp wurde vor seinem Zwillingsbruder Felix Kuschel Fünfter. Im Platzierungslauf verbesserten sich Fabian Dietrich (SC Gütenbach) als Achter und Gregor Dittrich (WSV Schömberg) als Zehnter um jeweils zwei Ränge. Vierter in der Jugend 17 wurde Christian Krasman (SC Schönwald/SKIF). Im Finallauf der Jugend II verbesserte sich Philipp Lipowitz (Ulm) auf Rang zwei. Bei den Junioren musste sich Marvin Schumacher (SC Gosheim/SKIF) mit dem siebten und bei den Herren Lukas Rombach (SC Wehr) mit dem sechsten Rang begnügen.

Am Nachmittag nahmen alle jungen Damen den Prolog über dreimal 1000 Meter auf. Als SBW-Beste der J 16 nach den Finals wurde Lisa Kohler (Ulm) 15. vor Jule Schelb (SC Münstertal). Als Zweite nach Prolog rettete im Finallauf Nicola Lange (SV Kirchzarten) als Dritte den Podiumsrang. Emilie Behringer (SC Todtmoos/beide SKIF) fiel im Platzierungslauf auf den zehnten Rang zurück. In der Jugend II ließ im Finale die Prolog-Beste Lena Hanses ihre Stärke vermissen und musste Sabrina Braun (SKIF/ beide DAV Ulm) als Vierte den Vortritt lassen. Zum guten Teamergebnis trugen als Sechste Selina Ostheimer (SC Schönwald), Achte Hannah Klein (WSV Schömberg/beide SKIF) und Elfte Marita Wunderle (SC Wieden) bei. Bei den Juniorinnen kamen Franziska Schöttler (SC Todtnau/ SKIF) nicht über den Siebten und Jana Drössel (SC Gosheim) über den zehnten Rang hinaus. Nach einem zweiten Rang im Prolog musste sich im Finale der Damen die Cupführende Annika Knoll (SV Friedenweiler-Rudenberg/Zoll) mit dem fünften Rang begnügen.

Am Sonntagvormittag absolvierten die jungen Herren den Verfolgungswettkampf mit Start nach den Zeitabständen des Sprints. In der Jugend J 16 über zehn Kilometer brachte sich Elias Asal mit sieben Strafrunden um 23,6 Sekunden selbst um den Klassensieg. Um 6,8 Sekunden verfehlte Maximilian Schneider das Podium, gefolgt von Philipp Kuschel. Fabian Dietrich als Siebter und Felix Kuschel als Zehnter sorgten erneut für ein Top-Ergebnis des SBW-Teams. Christian Krasman kam in der J 17 als Fünfter ins Ziel. Florian Baumann (SZ Uhingen/SKIF) verfehlte als Elfter die Top Ten. Trotz fünf Strafrunden erkämpfte in der Jugend II Philipp Lipowitz den dritten Podestrang. Über 12,5 Kilometer der Junioren wurde Marvin Schumacher Sechster. Bei den Herren nahm Lukas Rombach als Zehnter Abschied vom aktiven Biathlonsport.

Am Nachmittag starteten die jungen Damen in den Verfolgungswettkämpfe über acht Kilometer. Als Zwölfte der Jugend J 16 war Jule Schelb SBW-Beste. Die 16- jährige Nicola Lange übernahm nach dem letzten Schießen die Führung und rettete den ersten SBW-Sieg um 7,5 Sekunden ins Ziel. Emilie Behringer verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang sechs. Danach trumpfte in der Jugend II Hannah Klein mit nur einer Strafrunde nach dem zweiten Schießen im liegenden Anschlag in der Loipe auf und belohnte sich mit dem Klassensieg. Lena Hanses als Vierte, Sabrina Braun als Sechste und Selina Ostheimer als Neunte konnten den Heimvorteil ebenfalls nutzen. Über zehn Kilometer der Junioren verbesserte sich Lokalmatadorin Franziska Schöttler auf den siebten Rang. Bei den Damen musste Annika Knoll erneut Marion Deigentesch (Oberteischendorf) den Tagessieg überlassen.

Nach dritten Podiumsrang im Sprint gewann die 16-jährige Nicola Lange nach Energieleistung den Verfolgungswettkampf.

Angenehm überraschte im "Verfolger" die 18-jährige Hannah Klein, die vom achten Startrang noch den Klassensieg erkämpfte.

Fotos: Helmut Junkel

