Regionalsport Schwarzwald Nach dem Donnerwetter läuft's

Wiha.Panthers gewinnen achtes Spiel in Folge. Aron Walker debütiert für Velcic-Team

Basketball-Regionalliga: Wiha.Panthers VS – 1. FC Kaiserslautern 87:69 (26:24, 19:17, 21:14, 19:14). Die Wiha.Panthers eilen von Sieg zu Sieg. Auch die „Roten Teufel“ aus Kaiserslautern verließen die Deutenberghalle in Schwenningen mit leeren Händen.

Erstmals seit drei Spielen agierte das Team von Trainer Alen Velcic wieder mit einer kompletten Rotation aus zehn Spielern. Neuzugang Aron Walker machte sein Debut im Panthers-Trikot. Die Partie war von Beginn an hektisch und von vielen Fouls und Freiwürfen unterbrochen, sodass wenig Spielfluss entstand. Die Körbejagd eröffnete Rasheed Moore mit einem Dreier. Die Gäste hielten jedoch gut mit. Das erste Viertel war ein punktereiches Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Panthers mit 26:24 für sich entschieden.

Trotz der Führung war Velcic in Rage. Zum einen ließ seine Mannschaft in der Offensive Intensität und Konzentration vermissen, zum anderen sorgten einige Schiedsrichterentscheidungen für Unmut. Dies gipfelte in einem technischen Foul für die Panthers-Bank. Hallensprecher und Ex-Panthers-Geschäftsführer Frank Singer kritisierte diese Entscheidung zum Missfallen der Offiziellen und wurde daraufhin vom Spielfeldrand verbannt.

Auch auf dem Spielfeld war die Stimmung hitzig. Die Panthers entschieden das zweite Viertel ebenfalls knapp für sich. Nach der Pause kamen die Panthers ins Rollen. Trotz der frühen Foulprobleme von Darius Pakamanis und Kosta Karamatskos bauten die Raubkatzen ihre Führung sukzessive aus. Die Gäste aus der Pfalz ließen zu viele Chancen liegen, die zu Fastbreak-Punkten der Doppelstädter führten. Ein Dreier von Boyko Pangarov vier Sekunden vor der Sirene markierte den 66:55-Zwischenstand vor dem Schlussviertel.

Wer unter den rund 350 Zuschauern noch auf eine spannende Schlussphase hoffte, wurde enttäuscht. Der hohe Aufwand, den Kaiserslautern in der ersten Hälfte betrieb, forderte im letzten Abschnitt seinen Tribut. Die Panthers kamen vor allem über den agilen Boyko Pangarov zu vielen Kontersituationen. Zudem fielen auch die Dreier mit einer guten Quote von 42 Prozent durch den Ring. So stand am Ende ein klarer 87:69-Heimerfolg.

Rasheed Moore war mit 23 Punkten erneut Topscorer und sammelte zudem elf Rebounds und vier Ballgewinne. Neuzugang Aron Walker bot mit sechs Punkten und drei Rebounds in knapp 13 Minuten eine unauffällige Partie. Auf der anderen Seite hielten die Panthers die gegnerischen Scorer Gergely Hosszu und Aaron Ellis bei neun respektive acht Zählern. Kaiserslauterns Trainer Theo Tarver war mit der Vorstellung seiner Mannschaft dennoch zufrieden. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und hart verteidigt. Es war eine sehr intensive Partie vor tollen Fans.“

Panthers-Trainer Alen Velcic hatte nach dem Spiel gemischte Gefühle. „Mit der Intensität in der ersten Halbzeit bin ich nicht zufrieden. Ich muss immer erst ein Donnerwetter veranstalten, damit es läuft. Wir hätten die Gäste, auch wenn sie stark gespielt haben, locker bei 50 Punkten halten können. Auch in der Offensive haben wir zu viel liegengelassen. Im Spitzenspiel am kommenden Samstag wird uns Koblenz alles abverlangen.“

Für die Panthers spielten: Nikola Fekete (8 Punkte/ 2 Rebounds/ 2 Assists), Sergey Tsvetkov (15/2/4), Jaka Zagorc (5/4/3), Aron Walker (6/3/0), Davor Barovic (2/6/1), Boyko Pangarov (17/1/1), Torben Tönjann (2/1/0), Kosta Karamatskos (6/5/3), Rasheed Moore (23/11/3), Darius Pakamanis (3/1/0).