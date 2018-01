Regionalsport Schwarzwald NK Hajduk: Davor Koprivnjak folgt auf Predag Kicic

Trainerwechsel in der Kreisliga A, Staffel 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) Predag Kicic hat überraschend sein Amt als Trainer beim NK Hajduk Villingen-Schwenningen abgegeben. Kicic arbeitete bei Hajduk zweieinhalb Jahre mit dem Aufstieg in die Kreisliga A sowie der Vizemeisterschaft in der vergangenen Saison mit großem Erfolg. "Der Verein wollte mich unbedingt behalten, aber ich habe im bisherigen Saisonverlauf meine eigenen Ziele nicht erreicht. Diese lauteten, Anschluss an die Aufstiegsplätze zu halten und mit nicht mehr als sechs Punkten Rückstand auf Rang zwei zu überwintern", betont Kicic. Aktuell steht Hajduk auf Rang vier mit bereits 14 Zählern Rückstand auf die Top-Teams FC Fischbach und DJK Villingen II. Deshalb hat Kicic seine persönlichen Konsequenzen gezogen. "Jetzt soll ein neuer Trainer mit neuen Ideen ran. Ich selbst habe mit dem Trainerjob nicht abgeschlossen. Gibt es neue Angebote, werde ich diese sicherlich prüfen." Der Verein hat nach dem Abschied von Kicic schnell eine Nachfolgeregelung getroffen. Der Deisslinger Davor Koprivnjak, ein ehemaliger Spieler des FC 08 Villingen, übernimmt den Job. "Davor wird zunächst bis zum Saisonende für uns arbeiten, wobei wir eine längere Zusammenarbeit anstreben. Predag Kicic hat hervorragende Arbeit geleistet", sagt Hajduk-Vorsitzender Ivan Ivicevic.