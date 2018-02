Regionalsport Schwarzwald Mut und Disziplin gefragt

Handball-Südbadenligist TV St. Georgen empfängt am Samstag Phönix Sinzheim

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – BSV Phönix Sinzheim (Samstag, 19.30 Uhr) (sle) Spätestens nach der deutlichen Auswärtsniederlage bei der HSG Konstanz II ist der TV St. Georgen auf dem Boden der Tatsachen zurück. Konstanz deckte die Schwachstellen der Bergstädter erbarmungslos auf. Dennoch war der Auftritt der Schwarzwälder nicht gänzlich zum Vergessen, es bleibt allerdings die Erfahrung, dass ein paar starke Phasen im Spiel nicht zu einem Sieg reichen.

Ein doppelter Punktgewinn im bevorstehenden Heimspiel würde das Liga-Schlusslicht bis auf einen Punkt an die Konkurrenz heranbringen. Eine Ausgangslage, die mit Hinblick auf die danach folgenden Duelle gegen die direkten Konkurrenten Kappelwindeck/Steinbach und Elgersweier, durchaus Hoffnung machen würde.

Zumindest von der Papierform her steht dem Aufsteiger eine mindestens genauso schwere Aufgabe bevor wie zuletzt in Konstanz. Mit Sinzheim erwartet der TVS jene Mannschaft, die bis zum vergangenen Spieltag noch an der Tabellenspitze stand, die Führungsposition jedoch durch eine überraschende Heimniederlage gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim abgeben musste. Somit werden die Sinzheimer wohl mit viel Wut im Bauch in den Schwarzwald reisen.

In der Vorrunde kamen die St. Georgener in diesem Duell mit 23:32 unter die Räder. Dies soll sich laut TVS-Trainer Jürgen Herr nun nicht wiederholen. „Sinzheim hat uns im Hinspiel durch eine offensive Deckung gegen Manuel Bürk verunsichert. Daraus resultierten viele Ballverluste, die unser Gegner in einfache Tore ummünzen konnte. Wir müssen den richtigen Mittelweg aus Mut und Disziplin finden, die Fehlerquote gering halten und uns vor allem auch im Zusammenspiel Abwehr-Torhüter wieder stabilisieren“, so Herr.

Den TV St. Georgen erwartet eine großgewachsene Abwehr, mit einem starken Lotfi Hamadi zwischen den Pfosten. Kopf der Mannschaft ist der spielstarke Yanez Kirschner, mit 96 Treffern im bisherigen Saisonverlauf aktuell auf Platz vier der Torschützenliste in der Südbadenliga. Hinzu kommt mit Luis Pfliehinger ein schneller und treffsicherer Flügelspieler. „Wir stellen uns natürlich auf den Gegner ein. Dennoch ist vor allem wichtig, dass wir zu unserer Leistung finden. Dann halte ich eine Überraschung für möglich“, gibt sich Jürgen Herr zuversichtlich.

In dieser Woche mussten die St. Georgener eine bittere Nachricht verkraften. Bei Jan Linhard haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Der flinke Rückraumspieler wird aufgrund eines Risses im Labrum der Schulter auf unbestimmte Zeit ausfallen. Eine Rückkehr der Nummer zehn in der noch laufenden Saison scheint eher unwahrscheinlich. Der Rest der Mannschaft meldete sich fit und ist bereit, für den verletzten Mannschaftskameraden in die Presche zu springen.