Regionalsport Schwarzwald Mut als Schlüssel zum Erfolg

DJK Villingen empfängt am Samstag den FC Furtwangen

Fußball, Landesliga: DJK Villingen – FC Furtwangen (Samstag, 14.30 Uhr). (jsi) Auf unterschiedlichen Ausgangspositionen gehen die beiden Schwarzwälder Mannschaften an den Start. Während sich der FC Furtwangen mit einem Sieg in Villingen ganz oben festsetzen kann, benötigt die DJK jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

„Zwar ist das Spiel am Samstag ein Derby, doch für uns ist es eine Partie wie jede andere auch“, erklärt Villingen-Trainer Jan Hirsch. Furtwangen sei ein harter Brocken, gegen den vor allem eine Eigenschaft gefragt ist. „Wir müssen gerade offensiv mutiger agieren. Diesen Mut habe ich zuletzt vermisst, ansonsten wäre gegen Konstanz noch mehr als ein Zähler möglich gewesen“, sagt der DJK-Coach.

Im Training unter der Woche hat Hirsch die Baustellen mit seiner Mannschaft besprochen. Nun soll die erfolgreiche Umsetzung im heimischen „Wohnzimmer“ folgen. Hirsch: „Wir müssen unsere Chancen suchen und die Schwächen des Gegners ausnutzen.“ Diese liegen nach Meinung des DJK-Trainers in der Verteidigung. Hier seien die Furtwanger verwundbar. „Trotzdem hat der FC Furtwangen ein sehr kompaktes Team, das gefestigt ist und nie aufgibt. Offensiv ist die Mannschaft stark“, führt Hirsch an.

Personell können die Villinger nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Mike Tritschler steht berufsbedingt nicht zur Verfügung.

Markus Knackmuß, Spielertrainer des FC Furtwangen, kennt den Gastgeber bereits aus einigen Duellen der Vergangenheit. „Die DJK ist besser als es ihr Tabellenplatz aussagt. Wir haben schon mehrmals gegeneinander gespielt und es war eigentlich immer recht eng.“

Knackmuß und seine Spieler erwarten am Wochenende einen harten Brocken: „Der Gegner wird kämpferisch auftreten. Für ihn geht es mit Blick auf die aktuelle Tabellensituation um jeden Punkt. Nichtsdestotrotz wollen wir uns auf unsere Stärke, Fußball zu spielen, berufen. Können wir unsere offensiven Qualitäten nicht auf den Platz bringen, kommt es auf andere Tugenden an, um Villingen zu schlagen“, sagt Knackmuß, der personell einige Alternativen hat. Die Bregtäler werden sich aber auf Gegenwehr einstellen müssen. Nach dem 2:0-Sieg der Furtwanger in der Vorrunde will sich die DJK nun revanchieren.