Regionalsport Schwarzwald Mustafa Akgün trifft dreimal

FC Bad Dürrheim nutzt beim 5:1-Sieg in Stadelhofen die Fehler der Gastgeber eiskalt

Fußball-Verbandsliga: SV Stadelhofen – FC Bad Dürrheim 1:5 (1:3). Mit einem klaren Sieg in Stadelhofen verschaffte sich Bad Dürrheim in der Tabelle etwas Luft. Dabei profitierten die Kurstädter von haarsträubenden Fehlern der Gastgeber.

Fünf Schnitzer, fünf Gegentore: So liest sich die ernüchternde Bilanz für Stadelhofen vor 150 Zuschauern. Hätten die Gäste ihre Konterchancen konsequent genutzt, es hätte noch schlimmer für den SVS kommen können. Als Bad Dürrheims Kapitän Felix Schaplewski bereits in der 56. Minute den Endstand zum 1:5 für den FC Bad Dürrheim besiegelte, war es ungewöhnlich still im Mührigwald-Sportpark. Der SV Stadelhofen resignierte, ebenso das Umfeld an der Seitenlinie.

Der Gastgeber kam höchst unkonzentriert in die Partie, wirkte flatterhaft in den Aktionen und produzierte ungewöhnliche Leichtsinnsfehler. Bad Dürrheims Julian Rönnefarth gab bereits in der zweiten Minute einen Warnschuss ab, den SVS-Torwart Sebastian Bell noch parieren konnte. Doch eine Minute später nach drei Stadelhofener Ballverlusten in Folge, nahm Nico Tadic aus 25 Metern Maß und versenkte den noch leicht abgefälschten Ball im Tor der Einheimischen. Es dauerte gerade mal bis zur 8. Minute, als der SVS sich den nächsten Ballverlust erlaubte und Mustafa Akgün das 0:2 erzielte. Die Gäste mussten nur auf den nächsten Fehler des SVS warten, um ihre Chancen zu kreieren. Tadic hatte in Minute 21 die nächste Möglichkeit, als er viel zu zögerlich angegriffen wurde, doch sein Schuss landete knapp neben dem linken Pfosten.

Langsam fingen sich die Renchtäler, kamen jetzt zu mehr Ballbesitz und zum Anschlusstreffer. Valon Salihu wuchtete den Ball per Kopf zum 1:2 ins Netz. Doch der nächste Blackout in der Abwehr des SV Stadelhofen folgte prompt. Nutznießer war wiederum Bad Dürrheims Mittelstürmer Akgün, der kurz vor der Halbzeit mit einem Aufsetzer aus 16 Metern SVS-Torhüter Bell beim 1:3 keine Chance ließ.

Nach der Pause kamen die Hausherren zunächst etwas stärker auf, doch in Minute 54 machte Bad Dürrheim alles klar. Diese Spielszene zeigte den Unterschied beider Mannschaften deutlich auf. SVS-Mittelfeldspieler Michael Schindler wurde in der Hälfte des Gegners gefoult. Der folgende Freistoß wurde von Bad Dürrheim abgefangen, und die Gäste schalteten schnell um auf Offensive. Schindler wollte den Ball von Tadic zurückgewinnen, konnte sich dabei jedoch nur mit einem Foul behelfen. Den fälligen Freistoß für die Gäste verwandelte Akgün aus 19 Metern mit seinem dritten Treffer zum 1:4. Hierbei sah Stadelhofens Schlussmann Bell nicht gut aus. Auch zwei Minuten später war der Torhüter nicht im Bilde, als Schaplewski mühelos den fünften Treffer für die Gäste erzielte. Tore: 0:1 Tadic (3), 0:2 Akgün (8.), 1:2 Salihu ( 26.), 1:3 Akgün (41.), 1:4 Akgün (54.), 1:5 Schaplewski (56.). SR: Daniel Roeder (Gundelfingen). ZS: 150.

FC Bad Dürrheim: Kapp, Bah (74. Mladoniczky), Akgün, Tadic, Fantov (66. Becker), Cil, Woelke (46. Mladenovic), Bärwald, Rönnefarth (61. Ikiz), Ourotagba, Schaplewski