Regionalsport Schwarzwald Mühevoller Sieg des FC 08 Villingen II

Obereschach schlägt sich im Derby achtbar. Bak, Ketterer und Hayn erzielen die Tore

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – FC 08 Villingen II 1:2 (1:2). (wh) Im vorletzten Heimspiel der Obereschacher sahen über 300 Zuschauer ein bis zum Schluss spannendes Spiel zwischen dem Tabellenletzten und dem Tabellenzweiten der Landesliga.

In der ersten Halbzeit bestimmte der Gast aus Villingen das Geschehen. Obereschach verlegte sich auf ein Konterspiel aus einer sicheren Abwehr heraus. Die von Hayn bestens organisierte Abwehr ließ trotz des hohen Tempos 20 Minuten lang keine nennenswerten Chancen zu. Ein abgefangener Angriff wurde von Campisciano nach links auf Ketterer weitergeleitet, der den überragenden Bak gekonnt einsetzte und in der 21. Minute für Villingen die 1:0 Führung erzielte.

Nach 25 Minuten Spielzeit wurde die Begegnung vom Schiedsrichter wegen eines aufziehenden Gewitters für elf Minuten unterbrochen. Obereschach kam gleich nach Wiederanpfiff zum ersten Eckball, der aber nichts einbrachte. Jedoch leitete der FC 08 sein Angriffsspiel ein und kam nach einem Pressball, der beim genau richtig stehenden Ketterer landete, zum zweiten Treffer.

Die gut eingestellten Obereschacher steckten das 100. Gegentor der Saison weg und kamen immer besser in die Begegnung. Prompt zahlte sich das aus und René Riegger gelang nach einem Durcheinander im Strafraum der Gäste in der 37. Minute der Anschlusstreffer. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Fabio Chiurazzi die große Chance, den alten Toreabstand wieder herzustellen, doch sein Schuss ging knapp am linken Torpfosten vorbei.

Die zweite Spielhälfte war geprägt von einem offenen Schlagabtausch, wobei Obereschach plötzlich das Spiel in die Hand nahm. In der 50. Minute köpfte Sakschewski knapp am Tor vorbei und vier Minuten später wollte erst der Ball von Mike Duffner und dann von Roman Riegger einfach nicht ins Tor. In der 73. Minute zeigte Schlussmann Fleig sein ganzes Können. Er parierte einen schier unhaltbaren Schuss von Crudo. Zimmermann und Tom Duffner hatten nach einem vielversprechenden Angriff ihre Chancen, aber der eigentlich verdiente Ausgleich wollte in diesem Spiel einfach nicht fallen.

Tore: 0:1 (21.) Volkan Bak, 0:2 (28.) Mario Ketterer, 1:2 (37.) René Riegger; SR: Mac-Nelly, ZS: 300.

SV Obereschach: Fleig, Duffner M. (66. Nocht), Sakschewski, Zimmermann (84. Yildiz), Riegger Re, Schreiner, Rottler (82. Reishaus), Storz, Hayn, Duffner T,, Ro. Riegger.

FC 08 Villingen II: Vitulli, Campisciano, Zölle, Bruno, Cakici, Bak (46. Kokolanski), Jerhof, Chiurazzi F, (46. Morreale), Ketterer (69. Crudo), Wagner, Chiurazzi M. (60. Effinger).