Regionalsport Schwarzwald Motor der A-Junioren des FC 08 Villingen soll auf Hochtouren laufen

Sonntag Heimspiel gegen Sinzheim. B-Junioren spielen in Radolfzell, C-Junioren spielfrei

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – SV Sinzheim (Sonntag, 12 Uhr). (mst) Dem neuen U19-Trainer Mustafa Gürbüz blieb seit seiner Amtsübernahme nicht viel Zeit, um seine neue Mannschaft kennenzulernen. Am Montag leitete er die erste Einheit, am Mittwoch gab es eine 0:1-Niederlage gegen den Bahlinger SC. Nun geht es gegen Sinzheim weiter. "Ich habe mir ein erstes Bild gemacht. Das Abschlusstraining wird weitere Erkenntnisse liefern", sagt Gürbüz. Da sich die Personalnot in der ersten und zweiten Herrenmannschaft beruhigt hat, muss er keine Spieler abstellen. Lediglich hinter Niklas Heini, der auf die hohen Belastungen der vergangenen Wochen reagiert, steht ein Fragezeichen. Gegen den abstiegsbedrohten SV Sinzheim erwartet Gürbüz ein Duell auf Augenhöhe. Gürbüz: "Wir müssen alle PS, die unser Motor hergibt", auf die Straße bringen."

Verbandsliga, B-Junioren: FC Radolfzell – FC 08 Villingen (Samstag, 12.30 Uhr). Auch den B-Junioren wird ein gleichwertiger Gegner gegenüberstehen. Radolfzell befreite sich zuletzt aus dem Tabellenkeller und belegt nun, ähnlich wie die Nullachter, einen gesicherten Mittelfeldplatz. "Radolfzell hat in der Rückrunde richtig Vollgas gegeben. Die Elf hat wohl auch eine Vorbereitung absolviert", analysiert Trainer Mustafa Gürbüz den Gegner. Nach seiner Ansicht gebe es keinen Favoriten. "Es wird die Mannschaft gewinnen, die den besseren Tag erwischt." Verzichten muss das Trainerteam um Gürbüz, Tevfik Ceylan und Luis Silva nur auf Nils Janz, der von seinem starken Aushilfseinsatz bei der U19 am Mittwoch eine Schnittwunde davontrug. Zudem ist er gesundheitlich angeschlagen. Damit fehlt den Nullachtern ein mit fünf Toren gefährlicher Spieler. Nun ruhen die Hoffnungen auf Sacir Alimanovic, der in dieser Saison bereits zehnmal traf.

Trainer Vöckt ohne Personalsorgen

Verbandsliga, C-Junioren: SG DJK Donaueschingen – SV 08 Kuppenheim (Samstag, 14 Uhr, DJK-Sportpark). (cl) Donaueschingen mit Trainer Andreas Vöckt erwartet den Rangsechsten. "Alle Spieler sind fit. Ich verspreche, dass wir alles geben werden“, kündigt Vöckt an. Im Kampf um den Klassenerhalt sollten Punkte her. Der Tabellendrittletzte Kehl hat bereits fünf Zähler mehr. Kuppenheim hat zuletzt zweimal gewonnen. Die DJK braucht im Kampf um den Ligaerhalt eine kleine Überraschung.