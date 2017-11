Regionalsport Schwarzwald Moore führt Panthers zum klaren Erfolg

Schwenningen besiegt Mainz klar mit 100:60. Saison für Christian Behrens vorzeitig beendet

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – ASC Theresianum Mainz 100:60 (22:21, 25:11, 20:20, 33:8). Die Schwenninger Panthers eilen von einem Kantersieg zum nächsten. Auch den Mainzern ließen die Raubkatzen zum Abschluss der Englischen Woche beim klaren 100:60 keine Chance.

Der Pferdekuss, den Kapitän Nikola Fekete am Dienstag gegen Crailsheim erlitt, ist hartnäckiger als zuvor angenommen. Er setzte als Vorsichtsmaßnahme das Spiel aus. Christian Behrens wird den Panthers für den Rest der Saison fehlen. Der Amerikaner erlitt am Dienstag einen Kreuzbandriss. Auch das Außenband und Teile des Innenbandes im rechten Knie wurden in Mitleidenschaft gezogen.

So schickte Trainer Alen Velcic vor 250 Zuschauern eine Rotation aus acht Spielern ins Rennen. Diese hatten im ersten Viertel vor allem in der Defensive ihre Probleme mit den Gästen aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Der ASC verteidigte gut und deckte ein ums andere Mal Schwächen in der Schwenninger Abwehr auf. Nur Rasheed Moore fand früh seinen Rhythmus und erzielte im ersten Abschnitt 13 Punkte. Einem Dreier von Jaka Zagorc Sekunden vor der Sirene war es zu verdanken, dass die Neckarstädter mit einer 22:21-Führung in die erste Viertelpause gingen. „21 Punkte in einem Viertel zu kassieren, ist für unsere Ansprüche deutlich zu viel. Wir haben das erste und dritte Viertel verpennt. Wir müssen in der Defensive über die gesamte Spieldauer immer alles abrufen, was wir haben“, kritisierte Velcic.

Der Trainer, der seinen Unmut über das Abwehrverhalten deutlich zu erkennen gab, stellte seine Mannschaft für das zweite Viertel richtig ein. Schwenningen erzwang viele Ballverluste und schwere Würfe und erlaubte Mainz in den zweiten zehn Minuten nur elf Zähler. Auf der anderen Seite fielen auch die Dreier hochprozentiger durch die Reuse. Vor allem Aufbauspieler Kosta Karamatskos stellte seine Spielmacher-Qualitäten mit acht Assists unter Beweis.

Mit 15 Punkten Vorsprung gingen die Panthers in die Pause. Das dritte Viertel war eine Kopie des ersten Abschnitts. Neben einigen Unkonzentriertheiten in der Offensive schlichen sich immer wieder Fehler in der Defensive ein. Dem bärenstarken Rasheed Moore, der insgesamt sechs Offensivrebounds sammelte und auch schwere Würfe mit Körperkontakt verwandelte, war es zu verdanken, dass die Mainzer den Rückstand nicht verkürzten. So endete der dritte Abschnitt ausgeglichen 20:20.

Im Schlussviertel überrollten die Panthers die Gäste und machten aus einem Arbeits- einen Kantersieg. Vor allem Torben Tönjann zeigte eine gute Vorstellung und legte 13 Punkte auf. Am Ende nahmen die Panthers den Gästen im letzten Abschnitt 25 Punkte ab und siegten glatt mit 100:60. Sergey Tsvetkov erzielte an der Freiwurflinie den entscheidenden Punkt, um die 100er-Marke zu knacken. Velcic: „Auf den ersten Blick war unsere Leistung sehr eindrucksvoll. Auf den zweiten Blick haben mich das erste und dritte Viertel tierisch genervt. In diesen Abschnitten haben wir zusammen 41 Punkte hergegeben. Unser Ziel muss es sein, so viele Punkte im gesamten Spiel zuzulassen. Das letzte Viertel war sehr gut. Unsere defensive Rotation hat gepasst. Dadurch haben wir den Gegner entnervt.“ Zudem entschieden die Schwenninger das Rebound-Duell auch dank 17 Offensivrebounds mit 49:24 klar für sich.

Für die Panthers spielten: Rasheed Moore (32 Punkte/11 Rebounds/ein Assist), Sergey Tsvetkov (6/1/2), Jaka Zagorc (11/4/4), Davor Barovic (8/16/1), Boyko Pangarov (14/3/3), Torben Tönjann (13/4/0), Kosta Karamatskos (11/6/8) und Darius Pakamanis (5/1/3). ZS: 250.