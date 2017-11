Regionalsport Schwarzwald Mit starkem Endspurt ins Halbfinale

FC 08 Villingen gewinnt Viertelfinal-Spiel gegen Offenburger mit 3:1.

Fußball, Südbadischer Vereinspokal Viertelfinale: FC 08 Villingen – Offenburger FV 3:1 (1:0) – (mp) Der FC 08 Villingen steht nach hartem Kampf im Halbfinale des südbadischen Verbandspokals. Gegen den Tabellendritten der Verbandsliga setzte sich der Oberligist vor rund 1200 Zuschauern im Friedengrund verdient mit 3:1 durch.

Die Gäste aus der Ortenau begannen sehr forsch. Offenburg stellte geschickt die Passwege der Villinger zu, zeigte eine hohe Laufbereitschaft und ein gutes Zweikampfverhalten. So hatte es der favorisierte Oberligist in der Anfangsphase schwer, sich zwingende Torchancen zu erspielen. Deshalb fiel auch der Führungstreffer für die Nullachter in der 16. Minute recht glücklich. Daniel Wehrle zog von der Strafraumgrenze ab und FC 08-Kapitän Benedikt Haibt lenkte den Ball unhaltbar für OFV-Keeper Sinan Süme zum 1:0 ab.

Beflügelt von der Führung machte Villingen nun mächtig Druck. Cristian Giles setzte sich gegen drei gegnerische Spieler durch, verzog aber aus 16 Metern knapp. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste von Artur Baitenger lief Nedzad Plavci auf das OFV-Tor zu, wurde noch leicht abgedrängt und verzog. Die beste Möglichkeit vor der Pause den zweiten Treffer nachzulegen hatte Haibt in der 36. Minute, aber sein knallharter Schuss aus rund 20 Metern prallte an die Unterkante der Querlatte.

Nach der Pause wurden die Offenburger mutiger und versuchten, den Oberligisten in Verlegenheit zu bringen. Dies wurde in der 49. Minute belohnt. Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld heraus stand Marco Petereit völlig blank vor FC 08-Torhüter Christian Mendes und versenkte den Ball zum 1:1 in die lange Ecke. In den folgenden zehn Minuten hatte es den Anschein, dass die Gäste die Partie drehen könnten, denn der Ausgleichstreffer wirkte bei den Nullachtern doch nach. Villingens Trainer Jago Maric reagierte und brachte mit Teyfik Ceylan für Giles einen frischen Stürmer.

Ceylan sorgte gleich für viel Druck. Zunächst wurde Damian Kaminski noch im letzten Moment abgeblockt und den Nachschuss setzte Ceylan knapp am langen Eck vorbei (63.). Bei den Gästen schwanden danach merklich die Kräfte. Nach einer Ecke kam Kaminski aus der Drehung zum Abschluss, aber der Ball wurde noch zur Ecke abgeblockt. Diese zog Ceylan scharf vor den gegnerischen Fünfmeterraum, wo Tobias Weißhaar den Ball weiter leitete und Dragan Ovuka aus kurzer Dinstanz per Kopf zum 2:1 (84.) vollendete. Drei Minuten später fiel dann die Entscheidung. Nach Zuspiel von Ceylan traf Haibt aus 18 Metern zum 3:1 Endstand.

Trainerstimmen:

Jago Maric (FC 08 Villingen): „Es war das erwartet schwere Pokalspiel für uns. Wir sind etwas glücklich in Führung gegangen, hatten danach aber bis zur Pause gute Chancen, diese Führung auszubauen. Aus dem Nichts kassieren wir dann den Ausgleich. Mit Teyfik Ceylan kam neuer Schwung in unser Angriffsspiel. Wir hatten am Ende mehr zuzusetzen und haben verdient gewonnen.“

Kai Eble (Offenburger FV): „Wir haben es über weite Strecken sehr gut gemacht. Unser Ausgleich war auch verdient. Dem 2:1 für Villingen ging ein klares Foulspiel von Tobias Weißhaar voraus. Nach 65 Minuten waren wir nicht mehr in der Lage, uns dagegen zu stemmen und liefen nur noch hinter her, als Villingen das Tempo erhöhte. Trotz der Niederlage hat meine Mannschaft ein gutes Spiel gezeigt.“

Tore: 1:0 Haibt (16.), 1:1 Petereit (49.), 2:1 Ovuka (84.), 3:1 Haibt (87.). – Zuschauer: 1200. Schiedsrichter: M. Kempter (Sauldorf).

FC 08 Villingen: Mendes, Bruno (64. Stark), Gil, Ovuka, Serpa, Wehrle, Weißhaar (90. Fabio Chiurazzi), Haibt, Plavci (88. Ketterer), Giles (54. Ceylan), Kaminski.

Südbadischer Pokal

Die Viertelfinal-Ergebnisse im südbadischen Verbandspokal:

FC 08 Villingen – Offenburger FV 3:1

FC Denzlingen – SC Pfullendorf 5:0

SV Oberschopfheim – SV Linx 0:4

SV Kuppenheim – FV Lörrach-Bromb. 2:0

Das Halbfinale findet voraussichtlich am Donnerstag, 29. März (Gründonnerstag) statt.