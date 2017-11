Mit breiter Brust

FC Furtwangen will gegen F.A.L. den Aufwärtstrend fortsetzen. Trainer Knackmuß wieder zurück

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – SpVgg Frickingen, Altheim, Lippertsreute (Samstag (14.30 Uhr). (ms) Das Fehlen von Cheftrainer Markus Knackmuß, der im Urlaub weilte und am Samstag wieder an der Seitenlinie stehen wird, machte sich bei Furtwangens 7:3-Auswärtssieg bei der DJK Donaueschingen kaum bemerkbar. Co-Trainer Matthias Vollmer witzelt: „Wenn die Ergebnisse so bleiben, kann Markus ruhig weiter Urlaub machen.“

Der FC Furtwangen ist seit vier Spielen ungeschlagen und entschied die letzten drei Partien für sich. Dieser Lauf brachte die Bregtäler in der Tabelle auf Platz acht, mit einem beruhigenden Polster zur Abstiegsregion. „Wir haben uns in den letzten Wochen sehr stabilisiert. Alle Spieler bringen derzeit ihre Leistung. Jeder läuft für jeden. Wir haben derzeit eine breite Brust“, betont Matthias Vollmer.

Diese Serie ist am Samstag gegen den Tabellenzweiten SpVgg F.A.L. in Gefahr. Die Spielgemeinschaft aus der Bodenseeregion steht punktgleich mit Tabellenführer Pfullendorf auf Rang zwei. „F.A.L. ist, ähnlich wie DJK Donaueschingen, Pfullendorf und die Zweite des FC 08 Villingen sehr spielstark. Gegen diese Mannschaften konnten wir gut mithalten. Deshalb werden wir uns auch am Samstag nicht verstecken“, kündigt Vollmer an. Er findet lobende Worte für den Gegner, hat aber auch eine Schwachstelle ausgemacht. „Sie sind in der Offensive sehr schnell, technisch stark und lassen den Ball sehr gut laufen. In der Defensive sind sie jedoch zu packen. Wenn wir sie unter Druck setzen können, rechnen wir uns Chancen aus“, analysiert Vollmer. Den Bregtälern steht am Samstag der gesamte Kader samt Cheftrainer Markus Knackmuß zur Verfügung.