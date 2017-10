Regionalsport Schwarzwald Mit breiter Brust nach Niederbayern

Wild Wings gastieren am Dienstag in Straubing. Marco Wölfl steht zwischen den Pfosten

Eishockey: Ein Sechs-Punkte-Wochenende liegt hinter den Schwenninger Wild Wings. Das nächste Spiel steht bereits am Dienstagabend, 19:30 Uhr, bei den Straubing Tigers an.

Schwenningens Trainer Pat Cortina wirkte nach dem sonntäglichen 2:1-Zittersieg gegen die Iserlohn Roosters selbst sichtlich etwas erschöpft. Kein Wunder, hatten sich doch seine Mannen das erste Sechs-Punkte-Wochenende in dieser Saison hart erarbeitet und erkämpft. Bereits am Freitag in Krefeld waren die Wild Wings nicht unbedingt die bessere Mannschaft, nahmen aber die drei Zähler nach einem 5:4 mit.

Gegen die Iserlohner zeigten die Schwäne erneut keine spielerisch überzeugende Leistung, waren aber in puncto Kampfgeist über alle Zweifel erhaben. In beiden Partien verteidigten die Schwenninger bis zur letzten Sekunde leidenschaftlich ihre Führung. „Es war wichtig, dass wir auch mal Spiele zu Ende bringen, in denen wir nur ein Tor Vorsprung haben“, analysierte Tim Bender. „Das war vergangene Saison nicht oft der Fall.“ Dem Verteidiger ist auch nicht bange, dass es nun direkt weiter geht: „Wir sind alle fit, der Akku ist voll und wir haben Spaß, zu spielen.“

Der Terminkalender der Wild Wings ist in diesen Tagen mächtig voll, dafür jedoch der Kader ständig unterbesetzt. Zuletzt erwischte es in Krefeld Kyle Sonnenburg und Jussi Timonen. Marc El-Sayed und Simon Danner fielen ohnehin aus. Für Sonnenburg, El-Sayed und Danner gilt dies definitiv auch am Dienstagabend. Dazu wird Torhüter Dustin Strahlmeier aus familiären Gründen fehlen. Natürlich ein herber Verlust im Spiel gegen einen weiteren direkten Kontrahenten im Kampf um die Playoff-Plätze. Doch für den zuletzt überragenden Torwart gibt es in diesen Tagen „wichtigeres als Eishockey“, wie er nach der Partie gegen die Roosters erklärte. So wird in Niederbayern Marco Wölfl das Tor hüten und Youngster Nils Velm als Backup auf der Bank Platz nehmen.

Insgesamt nehmen die Schwenninger ordentlich Schwung und Selbstvertrauen mit nach Straubing. Trotz der verletzungsbedingt häufigen Rotation ist das Team in der Lage, auch in harten Partien zu bestehen. „Es ist sehr positiv, dass wir uns gegen Iserlohn von Drittel zu Drittel gesteigert haben“, sagte Pat Cortina. „Wir haben etwas Zeit gebraucht, um uns zu finden, da wir erneut mit einer anderen Mannschaft spielen mussten.“ Auf Grund des Ausfalls von Timonen und Sonnenburg waren die etatmäßigen Verteidiger Bender und Dominik Bohac wieder auf ihre angestammte Position gerückt, in Krefeld hatten sie noch im Sturm ausgeholfen. „Sie haben ihre Sache beide sehr gut gemacht“, lobte Cortina.

Gerade Bohac zeigte dabei eine tadellose Leistung. Der Deutsch-Tscheche, vor der Saison aus der zweiten Liga gekommen, findet sich immer besser zurecht. Ruhig und solide verrichtete er seine Defensivaufgaben, setzte auch immer wieder seinen Körper gut ein. Kollege Bender fühlt sich ebenfalls in der Verteidigung wohler, hat aber den „Ausflug“ in den Sturm durchaus genossen. „Es macht schon mehr Spaß als Stürmer zu spielen“, meinte der 22-Jährige lachend. Auf dieses „Vergnügen“ wird er allerdings in Straubing verzichten müssen.

Bei den Tigers gab es vor Wochenfrist einen Trainerwechsel. Bill Stewart musste seinen Hut nehmen. Interimsmäßig übernahm Co-Trainer Rob Leask das Kommando. Am Sonntag feierten die Niederbayern einen Heimsieg gegen die Augsburger Panther, stehen aber weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Dennoch rechnet der Schwenninger Chefcoach am Dienstag mit einem aufsässigen, kampfstarken Gegner. „Die Straubinger werden von Anfang an früh drauf gehen und wir müssen bereit sein“, meinte Pat Cortina.