Regionalsport Schwarzwald "Mirko Sacher ist ein wichtiger Baustein"

Verteidiger mit rasanter Entwicklung in Schwenningen. Halbzeit für die Wild Wings in der DEL-Hauptrunde

Eishockey: Manchmal ist Eishockey ein seltsamer Sport. Da schießen die Wild Wings am Freitag gegen Köln nur ein einziges Tor und verbuchen dadurch drei Punkte. Zwei Tage später in Ingolstadt gelingen drei Treffer, dafür gibt es aber nichts Zählbares. Ein durchwachsenes Wochenende liegt also hinter den Schwenningern. Dennoch lässt sich die Bilanz des Tabellensechsten zur Halbzeit der DEL-Hauptrunde mehr als sehen.

Gegen die Kölner Haie zeigten die Schwäne wieder einmal, weshalb es in dieser Spielzeit deutlich besser läuft als in den Jahren zuvor. Der knappe 1:0-Erfolg ist vor allem ein Verdienst der stabilen Defensive und des an diesem Abend überragenden Marco Wölfl im Tor. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass nicht der seit Wochen herausragend spielende Dustin Strahlmeier (26) den ersten Shutout der Saison einfuhr, sondern sein 23-jähriger Backup. „Ein Shutout ist natürlich etwas Besonderes“, erklärte Wölfl. „Ich habe die ersten Schüsse schon sicher gefangen und das gibt Selbstvertrauen.“ Aus Sicht der Schwenninger Verantwortlichen dürfte die Analyse daher auch gelautet haben: Experiment gelungen. Mit zwei jungen, deutschen Torhütern anzutreten war von vielen Experten vor der Saison als Risiko eingestuft worden.

26 von 52 Hauptrundenspielen haben die Wild Wings mittlerweile absolviert. Elf Siege stehen zu Buche. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr stand der SERC bei der Hälfte der Hauptrunde auf dem letzten Platz mit einem Torverhältnis von minus 20 bei 78 erhaltenen Toren. Derzeit weisen die Schwarzwälder hingegen eine positive Bilanz von 65 Treffern bei 63 Gegentoren auf. Zu der erfolgreichen Phase passte es am Freitag, dass Manager Jürgen Rumrich die erste Vertragsverlängerung bekannt gab. Verteidiger Mirko Sacher wird ein weiteres Jahr bei den Wild Wings bleiben. Der 26-Jährige, vor der Saison aus der zweiten Liga gekommen, nahm in den vergangenen Wochen eine rasante Entwicklung. Mittlerweile ist Sacher der punktbeste Verteidiger des Teams. In der DEL-Bestenliste steht er in dieser Statistik auf Rang acht.

„Mirko hat sich durch sein Talent gepaart mit harter Arbeit schnell in der DEL zurechtgefunden und ist mittlerweile ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft. Sein Spielverständnis und seine läuferischen Qualitäten zeichnen ihn aus“, erklärte Rumrich. Für Sacher selbst spielte ebenfalls die Entwicklung eine Rolle – allerdings die des Vereins. „Hier hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. Schwenningen setzt auf junge Spieler und ich habe sehr viel Eiszeit.“ Dass er sich so schnell zum unentbehrlichen Baustein machen würde, damit hatte er nicht gerechnet. „Dank des Trainerteams habe ich bei den Wild Wings noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht“, so Sacher, der die letzten Spiele aufgrund einer Verletzung nicht im Einsatz war.

Wie wichtig die defensiven Qualitäten der Schwenninger in dieser Spielzeit sind, zeigte sich bei der ärgerlichen 3:5-Niederlage in Ingolstadt. Die Panther machten extrem viel Druck, drehten das Spiel nach einer 3:1-Führung der Neckarstädter in nur drei Minuten. „Wir hatten eine schwere Woche mit den knappen Spielen gegen Wolfsburg und Köln“, meinte Trainer Pat Cortina danach. „Wenn der Gegner so viel Druck macht, fallen die Tore auch irgendwann.“

Obwohl die Halbzeitbilanz positiv ausfällt, gibt es in einigen Bereichen noch Steigerungsmöglichkeiten. Mit einer Quote von 46 Prozent sind die Schwenninger das zweitschlechteste Team der Liga am Bully-Punkt. Die Überzahlquote von elf Prozent ist ebenfalls stark verbesserungsfähig. Im Augenblick aber fehlt die Zeit für eine geordnete Trainingsarbeit, denn bereits morgen Abend sind die Eisbären Berlin in der Helios-Arena zu Gast. Nun geht es für die Wild Wings darum, auch in der zweiten Hälfte der DEL-Hauptrunde eine ähnlich gute Bilanz hinzulegen. Dann wäre für die Schwenninger erstmals seit der DEL-Rückkehr nicht schon nach 52 Spielen Saisonende.