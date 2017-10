Regionalsport Schwarzwald Mirko Sacher: "Das war ein geiles Gefühl"

Wild Wings nach 5:1-Sieg gegen Düsseldorf

Eishockey: (ms) Obwohl die Wild Wings am Freitagabend vor 4314 Zuschauern einen klaren 5:1-Heimsieg gegen die Düsseldorfer EG feierten, waren nach dem Spiel längst nicht alle Schwenninger zufrieden. Die Strapazen der fünftägigen Deutschland-Tour waren den Schwänen im ersten Drittel noch deutlich anzumerken. Die Gäste aus dem Rheinland waren immer einen Schritt schneller und dominierten die ersten 20 Minuten klar. SERC-Torhüter Dustin Strahlmeier sorgte dafür, dass es zur ersten Pause nur 0:1 stand. „Wir hatten Glück, dass wir nicht zwei oder drei Tore kassiert haben. In den ersten 30 Minuten war die DEG klar besser. Wir haben zu viele Chancen zugelassen“, bemängelte Schwenningens Trainer Pat Cortina nach der Partie.

Verteidiger Mirko Sacher blies ins gleiche Horn. „Wir haben die Anfangsphase verschlafen. Unser Torhüter hat uns mit einer unfassbaren Leistung im Spiel gehalten. In der Kabine wurde es nach dem ersten Drittel auch ziemlich laut.“ Sacher, der ein starkes Spiel ablieferte, leitete nach vier Minuten im Mitteldrittel die Wende ein. Mit einem Schuss ins kurze Eck markierte er seinen ersten Saisontreffer. „Das war ein geiles Gefühl, zumal das Tor zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig war.“ Danach folgten furiose neun Sekunden, in denen Will Acton und Andree Hult die Vorzeichen auf Heimsieg stellten.

Auch Angreifer Mirko Höfflin sprach von „Glück, dass das Ding nicht schon nach dem ersten Drittel durch war. Danach haben wir gut gespielt, viele Chancen kreiert und mit Schwung nach vorne gespielt.“ Höfflin, der mit dem 5:1 seinen vierten Saisontreffer erzielte, schwärmt von seinem neuen Verein. „Ich fühle mich in Schwenningen sehr wohl, es passt alles. Ich kann mich nicht beklagen. Das Resultat gegen Düsseldorf ist gut, und die Fans waren fantastisch.“ Am Sonntag folgte allerdings wieder ein Rückschlag. Die Wild Wings verloren ihr Auswärtsspiel in Wolfsburg mit 1:4 (siehe Allgemeinsport).