Regionalsport Schwarzwald Mirko Höfflin weiterhin im Kader

Angreifer der Schwenninger Wild Wings weiter mit WM-Chancen. Brückner und Danner nicht mehr im Kader

Eishockey: (kat) Wild Wings-Angreifer Mirko Höfflin darf sich weiterhin Hoffnungen auf die Teilnahme bei der Weltmeisterschaft in Dänemark (4. bis 20. Mai) machen. Nach den beiden erfolgreichen Testspielen der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich mussten sich allerdings seine Schwenninger Teamkollegen Benedikt Brückner und Simon Danner aus dem DEB-Kader verabschieden. Höfflin erzielte am Donnerstag beim 7:1-Erfolg gegen Frankreich das 2:0. Beim deutschen 2:1-Sieg nach Verlängerung am Samstag traf Wild Wings-Stürmer Anthony Rech zum 1:0 für die Franzosen. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm testet am Mittwoch im dänischen Vojens gegen den WM-Gastgeber.