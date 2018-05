Regionalsport Schwarzwald Mirko Höfflin: "Ich bin einfach nur happy"

Wild Wings-Spieler bei Eishockey-WM in Dänemark doch dabei. Schwenninger Stürmer wurde nachnominiert

Eishockey: (wmf) Die Schwenninger Wild Wings haben nach vielen Jahren wieder einen deutschen WM-Teilnehmer in ihrem Kader. Mirko Höfflin wurde von Bundestrainer Marco Sturm für die am Freitag beginnende Weltmeisterschaft in Dänemark (4. bis 20. Mai) nachnominiert. Der 25-jährige SERC-Stürmer ersetzt Marcel Müller von den Kölner Haien, der sich im Rahmen der Vorbereitung am Knie verletzte. Müller soll in den kommenden Tagen operiert werden. Höfflin trat bereits am Dienstag gemeinsam mit dem Team die Reise per Flugzeug von Frankfurt ins dänische Billund an. Somit steigt die Zahl der deutschen WM-Debütanten auf acht Spieler.

Mirko Höfflin hatte am Wochenende die Hoffnung bereits aufgegeben, bei der WM am Puck zu sein. In einem „Final Cut“ war der Schwenninger nach dem letzten Testspiel der DEB-Auswahl am vergangenen Freitag gegen Südkorea (4:3) zunächst aus dem Kader gestrichen worden. „Bundestrainer Sturm hat mir seine Entscheidung am Samstag mitgeteilt. Ich hatte eigentlich gedacht, es reicht mir diesmal zur WM, denn ich hatte eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Ich war sehr enttäuscht“, sagte Höfflin im Rückblick. Am Montag hellte sich die Miene des Angreifers aber wieder auf. „Marco Sturm hat mich angerufen und gesagt, dass ich bei der WM dabei bin. Ich bin einfach nur happy."

Damit ist wenigstens noch einer der fünf Wild Wings, die Anfang April mit Länderspielen in Russland für die deutsche Nationalmannschaft in die Vorbereitung starteten, bei der WM dabei. Zunächst hatte der Bundestrainer bei den jeweiligen Lehrgängen und Spielen Torwart Dustin Strahlmeier und Verteidiger Tim Bender sowie anschließend Stürmer Simon Danner und Verteidiger Benedikt Brückner aus dem Kader gestrichen. Vor allem Strahlmeier verhehlte seine Enttäuschung über die Absage nicht. Nun freut er sich für seinen Kumpel Mirko Höfflin.