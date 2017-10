Mir reicht ein 1:0-Sieg

Heinz Jäger, Trainer des FC Gutmadingen, tippt den neunten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Den Schwarzwälder Bezirksligisten bleibt nicht viel Zeit zum Verschnaufen. Bereits am Dienstag bzw. Mittwoch steht der 9. Spieltag bevor. Sieben der acht Partien werden am Dienstag um 15 Uhr angepfiffen. Die Begegnung FV Tennenbronn gegen SG Riedöschingen/Hondingen ist am Mittwoch um 18.30 Uhr. Gutmadingens Trainer Heinz Jäger nimmt den Spieltag unter die Lupe:

FC Gutmadingen – TuS Bonndorf. „Mir würde es reichen, wenn wir mit 1:0 gewinnen. Wie sind heimstark und wenn alle Akteure ihre Leistungen bringen, ist der Tipp auch umsetzbar.“

FC Dauchingen – SV Geisingen. „Ich habe Dauchingen am Sonntag in Immendingen gesehen. Sie waren nicht so stark. Geisingen wird nach dem Sieg gegen Tennenbronn mit breiter Brust auflaufen und gewinnt 2:0.“

FC Hochemmingen – SV TuS Immendingen. „Ich habe die Immendinger am Sonntag beobachtet und traue der Elf eine kleine Überraschung zu. Immendingen spielt sehr gefällig und in Hochemmingen 1:1.“

FC Brigachtal – SV Überauchen. „Das Ortsderby wird sicherlich interessant. Überauchen hat durch den Punkt gegen Hochemmingen sicherlich Auftrieb und gewinnt 2:1.“

FC Pfaffenweiler – SV Hölzlebruck. „Wir waren am Samstag bei Hölzlebruck. Eine gute Mannschaft, aber Pfaffenweiler hat einen Lauf und gewinnt 2:1.“

SG Riedböhringen/Fützen – FV Marbach. „Die SG Riedböhringen ist besser als ihr Tabellenplatz. Die Elf wurde bisher oft unter Wert geschlagen. da ist mehr Qualität vorhanden. Mein Tipp: 3:1.“

DJK Donaueschingen II – FC Königsfeld. „Königsfeld agiert bisher noch nicht so stabil. Die heimstarken Donaueschinger sind da sicherlich nicht chancenlos. Mein Tipp: 2:2.“

FV Tennenbronn – SG Riedöschingen/Hondingen. „Die Gäste haben schon starke elf Punkte, aber Tennenbronn ist auf eigenem Platz kaum zu knacken. Tennenbronn spielt einen guten Fußball und gewinnt 3:1.“